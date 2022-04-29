【著數優惠】麥當勞全線甜品站5月1日重開　朱古力脆皮草莓新地10元有交易

麥當勞全線甜品站5月1日重開，兼推出「福岡の莓」系列，低至10元可享朱古力脆皮草莓新地。

「福岡の莓」系列有4款以草莓及朱古力口味的雪糕，包括粉紅色新地筒、朱古力脆皮草莓新地筒、朱古力脆皮草莓新地及草莓麥旋風。其中朱古力脆皮草莓新地底層有草莓醬，外層沾上朱古力脆皮。

至於草莓麥旋風則有草莓新地加上粉紅脆片、朱古力曲奇碎和酸甜草莓醬。以上4款甜品均可選擇搭配扭紋新地或扭紋麥旋風，為迎接夏日來臨，朱古力脆皮草莓(/扭紋) 新地將以優惠價10元發售。

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記者：陳麗娜