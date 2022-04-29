【消滅鼠患】食環署下周展開首輪目標小區滅鼠行動　包括荃灣大埔及黃大仙等範圍

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食環署今日（29日）表示，將於下周一（5月2日）在全港各區展開今年首輪為期8星期的目標小區滅鼠行動，以提高市民對防治鼠患的意識。

署方指，會在所有目標小區透過熱能探測攝錄機，觀察鼠隻活動情況及出沒路徑，並通過分析不同時段的影像數據，制訂更針對性的防鼠及滅鼠方案。在鼠患參考指數較高的監察地點，除了以熱能探測攝錄機監察鼠隻活動情況，有關的分區環境衞生辦事處亦會加強街道潔淨及垃圾收集服務以改善環境衞生，並邀請相關政府部門、機構及屋苑代表等進行跨部門地區滅鼠專責小組會議，要求他們採取針對性防鼠滅鼠工作，亦會發信給物業管業公司及業主立案法團推廣防治鼠患的知識及提供技術建議。



有見及上一輪在三區推行加強版的行動在堵塞鼠洞、收集死鼠及放置毒餌等工作均有較明顯改進，在下周一展開的首輪行動將在中西區、南區、荃灣區、大埔區、黃大仙區及九龍城區試行加入加強版目標小區滅鼠行動，擴大滅鼠範圍，以涵蓋更多公眾街市和市政大廈、小販市場、鄰近食肆的後巷等鼠患黑點，進行大規模和針對性的滅鼠行動。

署方強調，近日有報道以食環署防治蟲鼠工作整體開支計算捕捉每隻老鼠的成本，有關做法並未能全面及實際反映食環署防治鼠患工作的成果。事實上，除捕捉及毒殺老鼠外，食環署防治鼠患工作亦包括日常巡查鼠患黑點、進行執法工作及聯合巡查、為不同部門或機構提供技術支援、進行宣傳及教育工作，以及跟進鼠患投訴等。

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責任編輯：余思嵐