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【活得健康啲】夏天長開冷氣有助霉菌滋長　一文睇清坊間3大去霉產品除霉功效

健康 18:09 2022/04/29

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熱門 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

裝修學院校長Simon為大家講解市面上常見去霉產品的分別。

常見的去霉產品如漂白水、防霉水及膩子灰等，都聲稱可以去霉殺菌。若果用錯產品，除傷害牆身漆膜外，更會令發霉問題惡化，我們應如何小心揀選及使用？今集《活得健康啲》請來裝修學院校長Simon和大家講解3種去霉產品的正確用法及注意事項。

去霉產品大比併

漂白水

功能：殺菌

使用方法：將沾上漂白水的化妝綿點印在有霉菌的地方，大約放2小時，即可去除霉菌。

注意事項：

  • 霉菌並非只有細菌，當中含有孢子，而漂白水未能完全去除孢子。
  • 不適用在牆身。如需應用在廚房及廁所的玻璃膠邊位，建議定期擦拭，以免霉菌開始蔓延。

有效去霉指數：★★

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    +3

防霉水

在揀選除霉水上，需要注意標籤及成份。(曾嘉文攝)

功能：殺霉、防霉，效力約一年

使用方法：建議將防霉化學品噴在乾布上，再把霉菌抹掉。

注意事項：在揀選除霉水上，要分清楚是用於去除廚廁的玻璃膠邊位或是牆身私的霉菌，因為兩種霉菌的菌類不同。如錯誤使用，會傷害牆身結構。

有效去霉指數： ★★★★

膩子灰

市面上有各式各樣的去霉產品。(曾嘉文攝)

功能：確保牆面基層堅實及填補牆面的空隙。耐水性強的膩子，能夠持久抵禦潮濕，抑制黴菌滋生。

使用方法：剷走發霉的位置。在剷除發霉牆身後，可以補上膩子灰。

注意事項：膩子灰和菜膠灰內各有不同的物料。因為膩子灰本身不含有機物，所以不能提供養分給霉菌生長。但菜膠是有機物，在合適溫度下，加上空氣及水份，牆身的灰料就會成為霉菌的溫床，即使剷除發霉的位置，都會令霉菌持續生長。

有效去霉指數：★★★★★

總結：

1）漂白水及防霉水只可殺菌。而且漂白水對人體有害，除不能殺霉根孢子外，更會傷害牆壁。防霉水針對牆身，不傷漆膜而能殺霉根。

2）膩子灰及菜膠灰是建材的選擇。膩子灰非有機物，在沒其他有機物情況下，就算潮濕也不發霉。

資料來源：裝修佬

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責任編緝：張懿慧

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