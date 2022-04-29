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【非禮重審】涉非禮菲傭8旬醫生上訴得直重審　官指未允重召事主構成不公

社會 14:14 2022/04/29

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上訴人Brian Drew Apthorp續准保釋候審。(林育慧攝)

年屆83歲英籍醫生涉於家中藉替菲律賓籍女傭檢查身體時肆意非禮，並要求女傭替他手淫。涉案醫生早前經審訊後被裁定兩項非禮罪成，判監30個月，准保釋候上訴。高院今（29日）頒下判決書裁定上訴得直，批准控方申請發還重審。法官指原審時上訴人於審訊後期才由律師代表，惟不獲裁判官批准重召事主接受盤問，法官認為構成不公，引致定罪不穩妥。
 
上訴人Brian Drew Apthorp（83歲），被控於2018年11月至2019年4月期間，在其位於壽山村道的住所，兩度非禮菲律賓籍女子X。上訴人被裁定罪成，判監30個月，服刑約1星期後准保釋候上訴。

法官今頒下判詞指出，非禮案均依賴事主證供之可信性，而本案有一定複雜性，事主工作範圍包括替上訴人按摩，上訴人亦不否認有關按摩事宜，但表示因醫療需要而提出有關要求。

上訴人於審訊初期沒有律師代表，其後才由事務律師代表，代表律師當時要求重召事主X盤問，惟遭原審裁判官拒絕申請。

法官指上訴人沒有代表律師，加上患有初期認知障礙，沒有能力盤問事主。原審裁判官曾問及上訴人抗辯詳情，上訴人呈上書面陳詞，裁判官指陳詞冗長，毋須全部閱讀。法官表示閱讀過陳詞，上訴人提出部分要點，法庭於審訊中未有處理。

法官認為這類案件，盤問事主是有必要的，例如本案事發後為何事主未有即時投訴，及至最後事件發展至以金錢和解及報警。法官認為上訴人未能掌握控罪，加上上訴人患有初期認知障礙，實在難以自行處理審訊，基於裁判官拒絕重召事主作盤問之申請，對上訴人構成不公，令定罪不穩妥，故撤銷定罪及判刑，並批准控方申請，案件發還重審。

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記者：林育慧

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