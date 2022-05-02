5分鐘深入髮芯 輕鬆擁有逆齡秀髮

只要你開始有白頭髮，無論怎樣努力地裝扮還是讓人看穿真實年齡。相信每個人都希望自己看起來更年輕，那麼除了要勤護膚和做運動外，還要好好護髮，才能保持最佳狀態。就算我們不能延緩白髮生長，也可以利用天然的護染產品，把它「藏」起來。Rerise回麗絲天然植萃黑色素護染膏，只需5分鐘就能將天然黑色素滲透至髮芯，遮蓋白髮同時不會傷害髮質，絕對是凍齡恩物。



5分鐘深入髮內 黑得更耐

白頭髮是因為毛囊黑色素減少而成，除了與年齡增長有關外，還有其他因素如遺傳、壓力、生育等，也有機會出現白髮。最直接的方法就是使用染髮劑遮蓋白髮，但坊間很多產品用後都會令髮質變差，令髮絲乾旱易斷，而且當中的化學成分對健康有影響，長久下去也不是好方法。

Rerise回麗絲的全天然黑色素護染膏，採用100%天然植萃提煉黑色素，並非使用任何化學成分穿透髮絲於髮芯上色，亦不含PPD及阿摩尼亞，故不會破壞髮絲組織，不傷頭髮和頭皮。Rerise護染膏可以由內補充黑色素，只需5分鐘就能層層滲透至髮芯，令髮色更持久，完美遮蓋白髮。



全天然護染不傷髮 重拾年輕自信



Rerise回麗絲全天然黑色素護染膏由日本製造，用法簡單，首次使用只需一周連續染3次，於洗髮後當焗油使用，5分鐘即可見明顯效果，色澤自然而非死實黑色，持久不易褪色。其後一周使用1次針對新生白髮，便可維持自然黑髮。加上成分天然，可同時改善髮質，共有2款針對不同護髮效果，包括貼服柔順和豐盈彈性，用後髮絲柔順不打結，潤澤富彈性，展現豐盈具層次感的秀髮，讓你保持年輕自信。



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（特約）