【特首選舉】李家超倡設兩工作小組統籌土地房屋供應　司長級官員帶領推動政策

▲ 特首選舉候選人李家超今日公布政綱。（曾耀輝攝）

特首選舉唯一候選人李家超今日公布其政綱，其中提出四大綱領，包括在土地房屋供應方面提速、提效、提量，並建議設立兩個工作小組加強統籌工作。他表示，「公營房屋項目行動工作組」是以行動為目標，在不同領域方面加速加量及加效，並負責「公屋提前上樓計劃」。他會要求有關小組在新政府上任100日內，提交初步方案計劃。

而另一小組「土地房屋供應統籌組」則負責整體土地供應：「由無變有，由熟地變生地、生地變起樓」，由司長級的官員帶領，在其要求的政策方針的做事，推動政策。

他又提及，北部都會區是一個大載體，只要做好北部都會區，就能做好規劃，把不同元素設計好，建成發展引擎，變成宜居、宜發展及高素質的都會區。他表示，北部都會區跟大灣區內地融合重要元素，可以改善本港整體發展、房屋。他說，會設立部門專責處理北部都會區的規劃及長遠發展，讓香港不同持份者共同參與。

李家超表示，目前忙於全情投入選舉工程，現時只想一件事，將選舉工程做到最好，爭取選委及市民支持。他又說，上場之後會在指定工作範疇制定指標，又提及現屆政府只有時間性指標，他上任後會與部門商量制定有效的成果指標。

被問到如何看待港人移民的問題，李家超表示，部分人移民可能是因為本港對新冠肺炎疫情的處理方法。他說，疫情會過去，強調香港的地位，不會被內地其他城市或其他國家所取代。

至於會否特赦反修例人士以及委任民主派人士加入港府，李家超指，香港是法治地方，任何人都要守法，這個意識很肯定要在香港建立，任何人不守法即不守規矩，香港會變得弱肉強食，縱然可能同情某些人士，但若社會不建立守法意識，受害的是所有人。李家超又指，委任任何人士加入委員會、政府架構或諮詢組織，會以用人唯才為原則，主要考慮經驗及才能，亦期望大家有共同的理念為香港做事。

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記者：陳葆琳