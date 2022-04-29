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【快速測試】荃灣綠楊新邨、觀塘安達邨污水呈陽性　當局派23萬快測包

社會 14:37 2022/04/29

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荃灣綠楊新邨、觀塘安達邨污水呈陽性，當局派23萬快測包。（資料圖片）

政府今日（29日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約23萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲派快速抗原測試包的屋苑包括：

  • 荃灣區 — 石圍角邨、象山邨、綠楊新邨、朗逸峯及寶雲匯
  • 東區 — 杏花邨
  • 觀塘區 — 安達邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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