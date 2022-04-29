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【停牌駕駛】屯門公路打擊違例行巴士線　警拘47司機涉藏毒等6項罪

社會 14:45 2022/04/29

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(警方圖片)

警方今日（29日）表示，在屯門公路拘捕一名男子，涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「違反交通標誌」、「停牌期間駕駛」、「無有效第三者保險下駕駛」、「藥後駕駛」及「藏毒」。

新界南總區交通執行及管制組人員打擊於限制時間內違例於巴士線行駛的車輛，發現涉事私家車於限制時間在屯門公路巴士線上行駛，並於深井消防局外將私家車截停，拘捕一名47歲姓曾本地男子，涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「違反交通標誌」、「停牌期間駕駛」、「無有效第三者保險下駕駛」、「藥後駕駛」及「藏毒」。

警方重申，「藥後駕駛」是嚴重罪行，罪行一經定罪，可處罰款25000元及監禁3年。非法改裝車輛，除違法外亦會構成車輛機件及結構安全問題。警方會繼續加強執法，打擊相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。


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責任編輯：余思嵐

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