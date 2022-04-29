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【特首選舉】劉兆佳：提升管治能力和水平是李家超政綱亮點　今後各方着眼能否強化執行力

政治 14:48 2022/04/29

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全國港澳研究會副會長劉兆佳。（資料圖片）

特首選舉候選人李家超今日公布政綱，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，由於李家超是現屆選舉唯一候選人，各方已經把他視爲下任行政長官，所以會把他的政綱當作他的施政報告和政策承諾，並以此對其問責。他又指，今後各方面會關注新一屆政府能否以更強大的管治能力和執行力貫徹其施政承諾。

劉兆佳指，相對於李家超提出的政策計劃，各方會更爲着眼於李家超能否對如何處理那些重大問題展示膽色、擔當和強化執行力，故提升特區政府的管治能力和水平應該是李家超政綱的亮點，亦是過去的行政長官沒有高度重視的東西，而李家超把這項工作放於首位，值得肯定。

他表示，李家超撰寫政綱的時間比較緊迫，未能與中央和日後的管治團隊詳細研究，因此突出施政理念和對重大政策的處理方向，應該可以理解。他說，李家超的政綱基本上回應了中央和社會的關注，並提出一些新的政策措施比如公屋提早上樓計劃。李家超同時採納了現屆特首林鄭月娥政府的一些重大政策讓特區政府的施政維持延續性。

劉兆佳又提及，儘管香港反對勢力已經力量薄弱，難以對李家超的施政形成嚴重障礙，但香港的外部環境亦因為各項因素而愈趨嚴峻，加上香港原來越來越嚴重的經濟社會民生深層次矛盾因疫情變得更惡劣，香港的國際競爭力正不斷下降，政府的財政狀況也未許樂觀，所以李家超的政府仍然要面對不少嚴重困難。

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記者：陳葆琳

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