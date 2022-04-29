【食物安全】食安中心抽檢4,100個食物樣本　15個樣本不合格涉含菌量超標等

▲ 食安中心抽檢4,100個食物樣本，15個樣本不合格涉含菌量超標等。（資料圖片）

食安中心今日（29日）公布上月食物安全報告，結果顯示在約4,100個完成檢測的食物樣本中，除較早前已公布的15個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率約百分之99.6。

中心發言人表示，中心對約500個食物樣本作微生物檢測，約3,600個樣本進行化學及輻射水平檢測。微生物檢測包括致病原及衞生情況指標，化學檢測則包括除害劑、防腐劑、金屬雜質、染色料及獸藥殘餘等。輻射水平檢測包括從不同地區進口的食品中抽取樣本測試放射性銫和碘的含量。

檢測樣本包括約2,000個蔬菜、水果及其製品樣本；約300個穀類及穀類製品樣本；約400個肉類、家禽及其製品樣本；約700個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約300個水產及其製品樣本；及約400個其他類別的食物樣本（包括飲品、烘焙食品及零食等）。

15個不合格樣本分別為5個大腸菌群超標的冰凍甜點樣本；2個總含菌量超標的冰凍甜點樣本；除害劑殘餘超標的2個木瓜樣本、1個葡萄樣本、1個白蘿蔔樣本及1個白菜樣本；1個鉻含量超標的白菜乾樣本；1個含二氧化硫的新鮮牛肉樣本及1個抗氧化劑含量超標的預先包裝紫玉淮山麵樣本。中心已跟進不合格樣本，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售問題食品和追查問題食物來源。

發言人提醒業界應確保其提供的食物適宜供人食用和符合法例要求，消費者則應光顧可靠的商鋪及保持均衡飲食，以減低風險。

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記者：黃穎津