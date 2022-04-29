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【廢物分類】環團綠惜地球批街上回收桶標示不多及混淆　倡加強資訊管理如加設感應器

社會 16:41 2022/04/29

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(新聞處提供)

申訴專員公署昨天公布廢物分類回收桶的管理和成效主動調查報告，當中提出6項建議。綠惜地球高級項目主任劉兆朗今日（29日）表示，歡迎公署主動調查有關問題，但希望政府重組架構之後，垃圾站會處理資源回收，同時亦改善資訊管理。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗到接受電台訪問時指，有到街上查看回收桶，發覺標示不多，只寫有資源回收、乾淨回收等字句，以及有電話熱線和掃碼，是會感到混淆的，市民從中得到資訊不多。對於濫用回收桶問題，透露曾與玻璃業界討論，發現街上回收桶及住宅玻璃樽回收桶會收到垃圾，或疫情前，在餐廳或酒吧回收桶見到不同垃圾，未有分類。

好多餐廳連埋廚餘棄置，同垃圾桶無乜分別

被問到環保署接管回收桶的管理是否有改善。劉兆朗指回收商認為分別不大，只是貼上新標示等，其管理人手不大，希望政府重組架構後，垃圾站會處理資源回收。對於回收桶有2個掃碼，分別去回收網站及提供意見，但系統不是特別方便，因為掃碼資訊不足，即使現時未去到政府重組步驟，建議可以回收桶服務二維碼連接到統一網頁，並加設感應器，顯示已使用的容量，相信智慧管理系統會幫助更大。

他又稱，定期公開數據是很重要，否則不能有效監察政府成效，因為與市民建位信心不能只做廣告和吉祥物，要看實際數字成效，回收系統不只當局在街頭部分，亦與私營合作，因為私營成效差會減低效率，私營處所包括屋苑、商場和商廈亦要公開數據，一些全幢都是餐廳的商業大廈，有較多廚餘、塑膠和玻璃樽垃圾，但欠缺收集系統，都要靠回收商上門，當局要多主動推動私營回收，可以重建市民回收信心。

另外，立法會環境事務委員會主席葛珮帆表示，回收桶過去2年有改善，曾接獲不少市民投訴，包括回收桶難找、環境不乾淨等，亦有傳媒報道回收桶內的回收物同是送往堆填區，令市民失去信心，認為分類是沒有用。一直有建議當局善用科技，要讓市民較容易找到回收桶、安裝感應器等。她又指現時市民對回收認知仍不足，部份人仍當回收桶是垃圾桶，所以要提供更多誘因，如當局試驗「綠綠賞」，市民有乾淨回收就有積分，換取獎賞，並增設收膠機，放膠樽就有獎賞，普及這些回收獎賞機，取代傳統三色桶，增加市民參與回收的誘因。

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記者：余思嵐

 

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