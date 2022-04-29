【照顧者】肩負擔子照顧腦退化母親　張翠容：感恩有機會與媽媽建立親密關係

上周獲邀參與一個有關生死教育的分享會。事實上，生死教育以前不受重視，大家都迴避談論死亡，不過近年漸漸流行，多由志願組織推動，夥同學校引入校園，改稱生命教育。

今次出席的兩名中學生，在過去幾年間分別經歷了祖父和爸爸的離世。小小年紀實在不知如何處理對家人死亡的情緒反應，也少有機會公開表達內心感受。其中一位同學表示，他祖父患有腦退化症多年，平時沉默不語，彼此鮮有交流。有次，他做錯事給爸媽責罵，祖父竟突然發聲維護，還擋在前面阻止兒子杖責孫兒。祖父忘記了很多事情，但對孫兒的愛護依然不變。

另一位同學在分享過程中，從不講「爸爸」二字，只說數年前媽媽喪偶，而她個人面對家人離世，卻表現平靜，雖然有時會觸物傷情，也只限於傷情而已。我一邊聽，好奇她總是廻避直指她失去爸爸，或許另有別情吧！

惟見她說時上氣不接下氣、口窒窒、緊握拳頭、手心冒汗，明顯頗為緊張。我看得出，她口口聲聲表示感到平靜，其實她很在乎爸爸，對他的死亡在心靈深處很是不安、不敢面對，且愛在心裏口難開，不懂表達便不自覺地迴避。

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最後，兩位學生反而問我，要照顧一位腦退化的母親感到辛苦嗎？我不假思索便回答。我從不去想辛苦這問題，辛苦與否，我都必須肩負照顧這擔子，我反而感恩有這個機會，跟媽媽建立了從未如現在般的親密關係。

由於媽媽行動不便，每天多次我都會半抱半扶她來回睡房和洗手間，讓我深深感受到她的體溫。我每晚都抽時間和她聊天，她不斷重複數十年前的往事，原來也是一段重要的口述歷史呢！在照顧過程中，我驚訝彼此的愛，是如此的實在。最重要的是，我們不要失去愛的能力。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「愛的能力」

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