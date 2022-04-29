【靚太安樂窩】五顏六色海量毛冷遍佈編織工作室　驚現90年前借書紀錄紙Jeremy超頭痛

▲ 今集《GO！執！事務所》來到了Billie及Mary的編職工作室。

ViuTV新節目《GO！執！事務所》由MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、商台DJ黃正宜（阿正）、塔羅師Jan Jan和雜物諮詢師阿橙主持，在最新一集「街頭編織工作室」，主持人到訪Billie及Mary的工作室，幫忙解決「每個角落都是毛冷」的問題。

大量細小的物品要處理

▲ 工作室充滿著不同的細小物品。（圖片來源：影片截圖）

Billie及Mary 12年前開始街頭編織，並租下工作室7年之久，他們坦言由沒有教班開始，工作室開始凌亂，就連Billie的兒子兩年前的校服也在工作室！Jeremy亦認為工作室亂中有序，不過每個角落都是毛冷。

阿橙決定把工作室分為兩個區域——展示區及工作區，阿正立即笑言：「睇黎今日可以早啲收工」。在展示方面，由Jeremy與阿橙負責，不過Jeremy就表示崩潰「有很多細小的東西在箱子裡，每樣物品都要問Billie是否需要。」

海量五顏六色的毛冷

▲ 分類毛冷過程，發覺毛冷數量太多。（圖片來源：影片截圖）

為免浪費，阿橙建議把美術素材捐予學校或慈善團體，「轉贈物品」把不需要但仍然有用的物品轉贈，故此，他們把餐巾轉贈予喜歡開Party的Jan Jan，減少浪費。對於存有很多細小物品的人，阿橙建議大家可以先進行大分類，把半製成品、原材料，依雜物的狀態或回收渠道作分類，同時亦要找捐贈渠道。

然後他們依照顏色作分類毛冷，過程中更因為顏色的分辨有不同想法，一起研究色差。Jeremy表示：

最大的障礙是有很多種顏色，對於鮮色和冷色的混合會不知道可以放在哪裡！

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由於有大量毛冷，阿橙提示大家可以買伸縮棍增加間格，再用容器放置物品，可以增加儲放空間。Jan Jan找到乾花，要阿正跟著說：「乾花乾花爛桃花、假花假花無桃花」，Jan Jan提示，乾花假花會為愛情運帶來壞影響，是凋謝的能量，最好不要放在家中。

蠹魚再現

▲ 一眾主持再次遇到蠹魚。（圖片來源：影片截圖）

在收拾毛冷過程中，Jan Jan突然大叫，阿正大叫：「唔好呀，好驚呀！」，並立即大叫：Jeremy！原來又有蠹魚出現，籃中還有「蠹魚屎」，令阿正感到恐懼，不斷大叫，每處理件物品都害怕遇到蠹魚，最後還與Jan Jan進行「不准叫比賽」，場面十分「搞笑」。把冷暖色排列後主持人大讚舒服，更提及到環保署的漂書回收服務——「書送溫暖」可以把好書隨機轉贈予有緣人。

90年前的借書紀錄紙

▲ 執屋期間發現1931年在紐約圖書館的借書紀錄紙。（圖片來源：影片截圖）

到了工作區，Billie坦言做編織所需的工具十分細小，有時候想找一個鉗子也找不到，所以她的願望是：有系統擺放工具，有個地方可以一目了然找尋工具。收拾工作區時，主持人更找到在紐約圖書館1931年的借書紀錄，甚至有Billie的結婚相及2008年的手提電腦。阿橙表示盡量使用已有的收納容器進行分類，可以方便日後找出東西

主持人認為分類時最辛苦，因為物品都比較細小，又有不同的鈕扣，最後一眾主持人送上一盆橙色及黃色的真玫瑰花予Billie及Mary，希望幫助他們刺激創意，衝破障礙，而及Mary則製作了針織的生BEAR及每個人的頭像予主持們，以表感謝。

他們簡直save my life！我覺得今天是10年以來最清爽的一天！

執屋貼士

1. 將工作室的「創作區」以暖色：紅、橙、黃色為主，有利創作。

2. 把常用物品放在大型儲物櫃的「黃金位置」方便工作。

3. 不應不定時整理物品，應設定每月整理時間表，淘汰非常用物。

4.應將書本、雜誌等棄置書籍捐到「漂書區」回收，取代廢紙回收，更有效延續書本生命。

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5.不應將細小物品放在較深的儲物櫃內，應增設層板或伸縮棒，增加收納空間。

6. 應在衣櫃內放臭丸或防蟲片，有效防止蠹魚出現。

7. 不應把打印機任意丟棄，應聯絡「四電一腦」指定回收商進行回收。

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責任編緝：王明芳