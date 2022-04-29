【爆破採石】大欖郊野公園內擬建本港首個地下採石場　將以爆鑽法採石15至20年

▲ 屯門藍地石礦場近況。（發展局圖片）

本港採石場陸續完成歷史任務，僅餘的屯門藍地石礦場，亦將於明年合約期滿，令本地用以建築的岩石骨料出現供應不穩的風險。為維持供應穩定，政府擬建香港首個地下採石場，同時進行岩洞發展造地。土木工程拓展署今日（29日）向環保署提交環評簡介。

環評簡介中提及，擬建地下採石場範圍包括現有藍地採石場及位於藍地採石場南邊的地下空間，工地範圍由位於西北方向的認可殯葬區，至東南方向的大欖郊野公園，地下採石場將位於大欖郊野公園。

▲ 圖中粗黑線為擬議項目範圍，紅線為大欖郊野公園範圍。（土木工程拓展署圖片）

工程的暫定施工日期為2024／2025年，工期約為期1至2年。

當工程完成後，政府將會以爆鑽法方式進行岩石挖掘，工序包括岩石鑽採、裝置炸藥、爆石及移除已爆破岩石。

已爆破岩石會在工地內壓碎至大小合適的石料，部分石料會於岩石加工區的混凝土及瀝青配料廠進行加工，然後運送至其他工地。

根據營運的規模，料石礦場可供應未來15至20年所需的石料，直至岩石儲備盡耗。

當岩石儲備盡耗後，岩洞可用於冷藏庫、數據中心、倉庫和休憩綜合發展區等。

在附近生態評估方面，署方指現有的藍地採石場因採石工程已高度發展，因此其生態價值被評為低。工程對於有存護價值的地點，如大欖郊野公園及自然保育區和水體， 只有潛在的間接影響，透過在設計階段仔細規劃及良好的施工方法，可將對生態的影響將減至最少。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚