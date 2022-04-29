【擦膠功能】擦膠款式多眼花撩亂　日文具商一圖介紹功能助家長選購

▲ 各款擦膠有不同功能。

擦膠是小朋友返學不可或缺的文具之一，市面上的擦膠種類多，而且款款看起來也差不多，家長選購時可能都會花多眼亂。文具老牌日本蜻蜓牌TOMBOW近日就在社交平台上載圖片，羅列其26款擦膠產品，並簡易歸納各款的功用，幫助家長揀選。

▲ 蜻蜓牌將擦膠按功能分類。（facebook圖片）

日本蜻蜓牌近日在facebook專頁上載圖片，助家長一圖睇清不同擦膠的功用，當中包括最經典的「MONO」標準系列，有5款不同大小，當中最細的擦膠適合考試用。MONO亦推出黑色系列，令污漬不易察覺。

其後，品牌推出了「MONO smart」款式，厚度僅5.5毫米，適合用於行距6至7毫米的筆記簿，可以擦掉一行，而不會擦到其他行數。

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另外，蜻蜓牌亦在2019年推出「MONO TOUGH」，最大特點是不易折斷也不易裂開，較標準版擦膠，強度高8倍。蜻蜓牌表示，收到學生不滿的意見，包括「答案寫錯後急著擦掉時，擦膠很容易折斷」，所以決定開發新擦膠。

除了強度增加外，紙套亦重新設計，改用邊緣斜切的形式，可防止用了一段時間後，陷進去的擦膠出現龜裂情況，而且易於拆除，防止擦爛紙張或令擦膠折斷。

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至於學習用的擦膠，包裝紙上留有位置供學生寫名；還有「MONO LIGHT」及「AIR touch」系列，以「輕輕力就能擦乾淨」為賣點，不易擦到紙張變皺。「Dust Catch」及「NON DUST」系列擦出來的擦膠碎比較大塊，易於收集清理。

除了一塊塊的擦膠，蜻蜓牌亦有擦膠筆，其中「MONO one」為迷你擦膠筆，直徑只有6.7毫米，標榜「擦一個字也可」，另外3款則屬於清除力高、擦頭尖細的擦膠。

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責任編輯︰王明芳