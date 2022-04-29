【悼念曾江】TVB重播《4個小生去旅行》《女黑俠木蘭花》　開電視播《縱橫四海》

▲ 《4個小生去旅行》

資深著名藝人曾江在4月27日被發現倒斃尖沙咀九龍酒店房間內，當場證實死亡，享年87歲。

TVB為悼念曾江逝世,翡翠台在本周六（4月30日）及周日（5月1日）推出《桃花影落別曾江》,分別送上曾江與謝賢、胡楓及Joe Junior攜手主持、大受歡迎之綜藝節目《4個小生去旅行》，以及與雪妮主演的電影《女黑俠木蘭花》以懷念這位資深演技派藝人。

在周六晚上11時55分及周日晚深夜12時分兩晚播《4個小生去旅行》，每晚連播5集；周日下午1時15分播出電影《女黑俠木蘭花》。

此外，翡翠台在5月7日晚播出電影《追龍》，曾江亦有參與演出。

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至於香港開電視將於周日（5月1日）晚上9時播《永遠懷念曾江：縱橫四海》，而有線電視將於周一（5月2日）晚上8時45分播出《永遠懷念曾江 : 跛豪》。

《縱橫四海》由吳宇森執導，並由周潤發、張國榮及鍾楚紅主演，而曾江則飾演三人的養父，從小教導他們成為國際大盜；《跛豪》由呂良偉、鄭則士及葉童等領銜主演，當中曾江飾演探長雷覺天，霸氣十足。