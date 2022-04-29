【姜濤生日】姜糖傾力建姜濤灣賀偶像生日　4月30日必去打卡景點一覽

▲ 明天（4月30日）是姜濤22歲生日！

明天（4月30日）是MIRROR人氣王姜濤的23歲生日，姜濤香港後援會的一眾「姜糖」早已為姜濤準備大批的生日應援活動，更響應偶像姜濤的呼籲展善心，幫助有需要的人士。

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全城祝賀姜濤生日

姜濤生日的慶祝活動包括在尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡舉行慈善期間限定店，除多個打卡位外，更獨家義賣精品，所得收益扣除成本後會全數捐往各大慈善機構。

而且又有姜濤生日免費電車日、慈善義賣以及在銅鑼灣變成「姜濤灣」，務求四周都能看到姜濤的蹤影。

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另外，姜濤香港後援會準備限量生日應援手幅、明信片以派給到尖沙咀TheONE或皇室堡限定店打卡的姜糖。

從明天起到店內作任何消費（Onlly case除外），可分別免費獲贈我最喜愛的男歌手造型小姜姜貼紙1張或籃球造型小濤濤貼紙1張。The ONE露天廣場、皇室堡中庭大螢幕更會播放姜糖們對姜濤的祝福。

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其實在今天（4月29日）於銅鑼灣所見，有不少茶飲店已在店內貼上姜濤的照片，甚至有生日氣球慶祝姜濤生日的大日子。

在銅鑼灣街上更有不同姜濤的大型廣告，足見其人氣勢不可擋，這個「姜濤灣」果然名不虛傳，相信一班「姜糖」可盡情瘋狂打卡！