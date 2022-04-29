【特首選舉】選委議員倡參考新加坡淡馬錫　政府商界共建創投機構培育本港優秀企業

▲ 新一份財政預算案提出，向「香港增長組合」增撥100億，分別設立「策略性創科基金」、「大灣區投資基金」。（經濟日報資料圖片）

第四界別選委馮國佑、立法會議員洪雯和多名業界人士，建議特首候選人李家超參考新加坡「超級國企」淡馬錫，以及深圳的創投機構等，成立香港創新投資集團公司（「港創投」），孵化和培育本港優秀企業，為香港經濟開拓新的增長點，豐富產業和就業結構。

新一份財政預算案提出，向「香港增長組合」增撥100億，分別設立「策略性創科基金」、「大灣區投資基金」。馮國佑、洪雯和多間金融投資及科創協會，對此表示非常支持和歡迎，但認為屬於採取被動的投資模式，加上基金規模也有限，對推動本地創科產業發展、推動產業多元化方面的成效有限。

他們認為，特區政府未來應扮演更主動、更直接角色，創建更有效的投資工具，並引導和吸收社會資源，共同在香港推動和培育創科產業、戰咯性新興產業、製造業等新的增長點。

他們建議香港應設立「港創投」，參考深圳市創新投資集圈有限公司（「深創投」）的運作模式，由港府、本港具實力的機構及本港上市科技巨頭參與出資，並邀請國內、國際頂尖投資機構戰略合作，力求股東結構多元化、管理園隊國際化，專注於投資中小企業、自主創新高新技術企業、新興產業企業、製造業企業等授蓋企業全生命週期，孵化和培育本港優秀企業，並將海外有潛力的企業引來香港，為香港經濟開拓新的增長點，豐富產業和就業結構。

他們認為，設立港創投可補足企業成長期缺交關注的短板，有效地改善新興產業的發展環境，增強本港企業市場競爭力，取得良好的社會效應及投資收益率，達致政府與市場共贏。

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記者：胡偉明