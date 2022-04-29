【第五波疫情】今日新增366宗陽性個案　再多9宗學校呈報陽性個案【不斷更新】

本港新冠肺炎疫情連續十多日維持3位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（29日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

【16:49】預防新冠抗體藥多用於免疫力較差病人

劉家獻指，阿斯利康預防新冠抗體藥已送至不同醫院，供病人使用。他稱藥物多用於免疫力較差病人，因他們打針後抗體不如正常人，望能減低併發症及死亡個案。

【16:42】劉家獻指發現屍體會先交由公眾殮房跟進

昨日一名50歲從內地聘用的臨時合約照顧員倒斃酒店。劉家獻指，當局暫未有個案資料，而發現屍體一般會先交由公眾殮房跟進。

【16:40】BA.4及BA.5變種病毒比BA.2有更高傳播力

昨出現本港第2宗BA.5變種病毒個案。張竹君指，據世衞觀察，初步資料顯示BA.4及BA.5均比在港流行的BA.2有更高傳播力，而危險性未有大分別，但仍要再多做分析。

【16:35】過去24小時共呈報6宗死亡個案

劉家獻指，過去24小時共呈報6宗死亡個案，涉2男4女，年齡介乎71至96歲。法醫另呈報多5宗死亡個案。詳情即看：【下一頁】

【16:33】新增9宗由學校呈報的陽性個案

張竹君表示，昨有625間學校復課，當局今接獲9宗由學校呈報的陽性個案，涉7名學生及2名學校職員，分別來自7間學校。詳情即看：【下一頁】

【16:30】今日新增366宗陽性個案

本港今日新增366宗陽性個案，累計逾119.1萬宗確診；其中196宗核酸檢測陽性個案、170宗屬快速檢測陽性呈報，以及14宗輸入個案。

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記者：TOPick 港聞組