【母親節】薛家燕舉行網上騷群星力撐　網上義賣歷年戰衣分享善心

▲ 范振鋒李思欣及主持Vivi協助慈善義賣。

薛家燕再次化身Captain Nancy，將會在母親節當日（5月8日）晚上 8時30分，在網上「Captain Nancy 愛心基地」舉行一場《Captain Nancy開心愛心大放送Online Music Show》網上音樂會 。

參與嘉賓包括Gin Lee李幸倪、馮允謙、王梓軒&演鬥聽樂隊、吳業坤、JW王灝兒、彭家麗、陳葦璇、石山街、Judas 羅凱鈴、Yumi 鍾柔美及家燕媽媽藝術中心學生等。適逢母親節，Captain Nancy又會專訪兩位重量級好媽媽陳美齡及陳凱琳。

▲ 母親節音樂會。

「Captain Nancy愛心基地」是由家燕姐與新城電台，聯同合作支援伙伴Event X，仿照元宇宙概念共同創建的網上展覽平台。基地能夠覆蓋全球觀眾，邁向國際化，將會於5月1日正式啟動，整個5月更開放給市民免費參與！

今次仿照元宇宙概念創建的「Captain Nancy愛心基地」，內裏亦有不同區域，內容非常豐富，包括有：展覽家燕姐珍藏多年戰衣，並可參與慈善義賣的《Captain Nancy戰衣造型展》、可觀賞極具紀念價值珍貴靚相的《Captain Nancy影畫廊》。

▲ 仿元宇宙概念主題區。

家燕姐又會在《Captain Nancy演藝博覽館》內獨家分享難忘演出經歷；5月1日首日更舉辦《Captain Nancy戰衣慈善熱賣》以直播形式舉行，還會與直播主持陳沈沂(ViVi) 及善心藝人范振鋒李思欣夫婦 一同直播細說往事，介紹家燕姐最心愛及最珍貴20套極具紀念價值的登台服飾，重溫60多年演藝生涯的精彩時光。

▲ 雲頂演出舞衣。

直播當日更會準備200份精美「母親節禮盒」 作網上義賣，每份禮盒將以$500出售，禮盒包括一件客人網上挑選曾經屬於家燕姐的服飾、家燕姐親筆簽名舞台相片、ANY Jewellery 的首飾、一樽天然養生雲靈芝等等，禮盒價值超過$500，並已包免費快運。收益將捐贈至莒光文化服務基金，關懷基層社群，貫徹家燕姐為善最樂的精神。

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