【死亡個案】再增11人病歿涉6人昨公院病逝　包括一人已打三劑

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。

本港新冠肺炎疫情為連續十多日維持3位數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（29日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，現時仍有1,530名病人留醫，再多1人情況嚴重，目前有8人在深切治療部留醫。

當局昨再呈報6宗患者離世，涉2男及4女，年齡介乎71至96歲，其中有2人來自院舍，3人無打針，2位打1針，1位打3針，全部死者均為65歲以上。

張竹君又指，經法醫呈報多5宗死亡個案，涉1女4男，年齡介乎69至90歲，其中一名是院舍的院友，全部均在殮房測試陽性。

另外，過去1日亦再多205名病人康復，其中148人已出院。

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責任編輯：陳梓蔚