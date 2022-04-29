【外遊警示】港府取消就疫情對海外國家發外遊警示　5月1日起生效

▲ 政府由5月1日起，取消對海外國家或屬地就新冠肺炎發出外遊警示。（資料圖片）

政府今日（29日）公布，由5月1日起，取消對海外國家或屬地就新冠肺炎發出外遊警示。而海外抵港人士的登機、檢疫及檢測安排，仍會維持。

因應新冠疫情，政府由2020年3月17日起，對所有海外國家或屬地發出紅色外遊警示，並強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，警示一直生效至今。政府發言人說，考慮到現時全球各地疫情主要由Omicron變異病毒株引致，而與香港有密切往來的海外國家疫情水平已大致呈下降趨勢，加上本港居民如須回港必須完成疫苗接種，認為海外地區的風險已較低，現階段可取消就疫情發出的外遊警示。



發言人又說，由於世界衞生組織仍宣布新冠肺炎為全球大流行，而世界各地疫情仍然持續，呼籲市民應繼續避免非必要的外遊計劃；如無可避免需要外遊，應密切留意當地的最新情況及衞生署發出的旅遊健康建議。另外，市民前往外地時可使用「外遊提示登記服務」，登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時，經流動電話短訊等途徑，適時向他們發放實用資料。



發言人指，政府會繼續透過嚴謹的「外防輸入」措施及指定檢疫酒店數目，控制整體從海外地區入境的人流，及減低輸入個案的風險；從海外地區抵港人士仍須按嚴謹的入境防控措施，於指定檢疫酒店進行強制檢疫。

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責任編輯：黃悅晴