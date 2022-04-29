【母親節2022】多間商戶推餐飲住宿優惠　帝京酒店中菜套餐包燕窩、鮑魚最平780元位

▲ （帝京酒店提供）

放寬社交距離措施之後的第一個大節日「母親節」，可以與名正言順同媽媽四人「撐枱腳」，多國酒店推出自助餐，各位孝子孝女今年可以帶媽媽品嚐包含各國風味的大餐。

帝京酒店

帝京酒店推出「媽媽溫馨時光住宿計劃」及「甜蜜蜜母親節住宿計劃」，讓媽媽度過甜蜜而窩心的晚上。

專屬媽媽溫馨時光住宿計劃（每晚2,000元起，須另加一服務費；入住日期：2022年5月7日至5月8日）

入住帝京酒店豪華客房，免費於獅房菜品嚐兩位用的母親節套餐I – 窩心媽咪，原價1,936元。該晚市套餐將於抵達酒店當晚享用(18:00-21:00)，不需另行預訂。

甜蜜蜜母親節住宿計劃（每晚1,950元起，須另加一服務費；入住日期：2022年5月7日至5月8日）

入住帝京酒店豪華客房，免費於花月庭享用的花漾甜蜜母親節次段自助晚餐，兩位用，原價1,645.6元起。該自助晚餐將於抵達酒店當晚享用(20:00-22:00)，同樣不需另行預訂。

▲ （帝京酒店提供）

帝京酒店 - 帝京軒及獅房菜

喜愛傳統中菜的母親們亦有選擇，餐廳推出兩款套餐，包括母親節套餐I –窩心媽咪及母親節套餐II –華麗媽咪，前者除了桃膠百合花膠燴燕窩、高湯焗開邊波士頓龍蝦配伊府麵，更有X.O.醬油泡北海道帆立貝及蝦籽關東遼參伴鮑汁扣鵝掌，共8道菜，每位880元 (兩位起)；後者有夏果蘭花如意玉帶桂花蚌、櫻海老海皇焗釀蟹蓋、南非六頭湯鮑魚伴鮑汁扣鵝掌，共9道菜，兩位用1,560元，四位用3,120元，六位用4,680元，另加每位780元。

凡於2022年5月1日或之前預訂及繳付訂金方可享用85折預訂優惠，於2022年5月7日及8日惠顧，每位媽媽可獲贈太子珠寶鐘錶1,000元珠寶購物券一張。

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香港文華東方酒店

酒店推出母親節「VALMONT 極致煥肌之旅」住宿計劃。此外，於5月6日至8日期間，亦可參加乾花製作工作坊，親手製作小花束。

住宿計劃包括住宿、傳奇餐飲、尊貴瑞士護膚品牌 VALMONT 的一系列極致護膚禮遇，及 Rue Madame Fashion Group專屬購物優惠。可於4月27日至5月10日期間預訂，定價由每晚2,280元起，禮遇包括：

預訂客房或文華閣客房之賓客可獲贈以下 VALMONT禮遇：

- 塑顏臻美緊密體驗套裝乙份（價值港幣1,420元）

- 換領券乙張，以於中環國際中心商場La Maison VALMONT 專享皮膚諮詢服務、購物及療程優惠

預訂套房之賓客可獲贈以下 VALMONT禮遇：

- 塑顏臻美煥膚體驗套裝兩份（價值港幣3,680元）

- 換領券兩張，以於中環國際中心商場La Maison VALMONT 專享皮膚諮詢服務、購物及療程優惠

Rue Madame Fashion Group 現金券乙張（價值港幣500元，消費滿港幣 1,000元或以上可使用）

彈性入住及退房體驗，盡享 24 小時奢華住宿（星期一至四適用）

每日雙早餐

雙人三道菜晚餐套餐，可選擇於客房內或Café Causette享用

文華閣客房或套房之賓客可專享雙人文華閣專屬禮遇

尚扇薈 (Fans of M.O.) 之會員可享額外禮遇

如心酒店集團

位於酒店9樓的CaféCircles推出「味遊意大利自助餐」，以傳統意式美饌俘虜一眾媽媽的心。自助餐以經典意式冷盤及湯品為主。

熱盤包括「特倫托薄餅」、「黑松露蘑菇意大利飯」及意大利傳統節慶美食「意式豬肉卷」等，大廚將去骨豬肉包裹迷迭香、辣椒、蒜頭等香料，用棉繩綁好烤製而成。

甜品廚師團隊特製母親節蛋糕，包括玫瑰花束造型的「彩虹忌廉蛋糕」及可愛小熊造型的「雜莓白朱古力蛋糕」，為這場母親節盛宴畫上甜蜜句點。

每位惠顧母親節自助餐的饗客更可享「鮑魚扣鵝掌」及「香煎鵝肝」一份，以及無限添飲汽水及本地啤酒，而每4位客人則可獲贈小熊造型的「白朱古力桂花杞子蛋糕」一客。

於4月30日之前預訂可享買三送一的早鳥優惠，四位以下則享8折優惠；於5月6日或之前預訂亦可享85折優惠。所有價錢須另收加一服務費，小童及長者價錢適合3-11歲及65歲或以上人士。

供應時間：2022年5月7至8日

自助午餐：中午12時至下午2時30分

價格：成人468元、小童／長者338元

自助晚餐：下午5時至晚上7時15分；晚上7時45分至晚上10時

價格：成人668元、小童／長者538元

鴻福堂集團

在5月2日至5月9日期間，於foodpanda訂購指定麥當勞早晨套餐滿150元即減10元，更可獲贈鴻福堂優惠券一張，包括火麻仁贈飲、唧唧龜苓膏買一送一優惠、網購平台「自家ON!」優惠券。

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記者：陳麗娜