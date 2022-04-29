【復課】多9宗學校呈報陽性個案　涉7名學生及2名教職員

▲ 全港學校復活節假期後陸續復課。（資料圖片）

本港第五波疫情放緩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（29日）出席疫情記者會，交代疫情最新發展。本港今新增366宗確診個案，今日沒有新增院舍個案。

張竹君表示，今日有625間學校已恢復面授課，當局今接獲9宗由學校呈報的陽性個案，涉7名學生及2名教職員，來自9間學校。全部經快速測試確診。

其中一名今日呈報確診的學生，其家庭成員早前亦確診，他自4月25日起已沒有上學。

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記者：黃悅晴