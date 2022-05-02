【靚太安樂窩】牆身發霉用漂白水擦拭易損結構　專家教KO霉菌生長

▲ 裝修學院校長Simon為大家解答坊間去霉產品的謬誤。

天氣潮濕炎熱，加上長開冷氣，容易令牆壁發霉。即使用漂白水定期擦拭，都未能真正消滅牆身霉菌。今集《活得健康啲》請來裝修學院校長Simon拆解坊間去霉產品謬誤及示範維修發霉牆身，杜絕霉根再生。

坊間謬誤Q&A

▲ 市面上有各式各樣的去霉產品。(曾嘉文攝)

Q: 漂白水可去除霉菌?

A:首先漂白水本是有害物質。其次，當中的成份不是針對牆身而發明的。所以容易傷害漆膜。如果使用在深色牆身，可能會出現明顯掃痕，甚至「一撻撻」情況。再者，若漆膜受損，就會影響外觀，更會失去防潮功能。

Q: 漂白水有效杜絕霉根持續生長?

A: 漂白水只能清除表面霉菌，但霉菌並非只有細菌，當中含有孢子。而且只要有水份，牆身有營養及溫度適宜，霉菌根部就會吸收養份，再次長出新的霉菌。長遠而言，使用漂白水是治標不治本，對牆身及人體有害的做法。

Q: 酒精、白醋及梳打粉可除霉菌?

A: 漂白水、白醋、梳打粉及酒精絕非萬能。這些物料都可溶解牆漆漆膜本身結構。如果是廚房及廁所的牆磚隙縫位置或玻璃膠邊位，就不用擔心會被溶解。

Q: 防霉水可有效去霉?如何使用?

A: 除霉水或其他除霉產品含氯化物、氧化劑、殺菌劑等成分，具殺菌、防菌，甚至漂白功效。部分防霉水的說明指出可直接噴在發霉表面，但此舉容易使霉菌孢子擴散到空氣，建議先將防霉化學品噴在乾布上，再把霉菌抹掉。

▲ 市面上有各式各樣的去霉產品。(曾嘉文攝)

Q:菜膠灰VS膩子灰，如何揀選及正確用法?

A:因為菜膠是有機物，在合適溫度下，加上空氣及水份，牆身的灰料就會成為霉菌的溫床，即使剷除發霉的位置，都會令霉菌持續生長。而膩子灰本身不含有機物，因此不能提供養分令霉菌生長。

用法上，先剷走或用砂紙磨走受霉菌影響的漆面，批一層膩子灰，乾透後噴上防霉水，然後才塗上防霉油漆。

DIY維修牆身

▲ 材料: 漆剷、批灰匙、防霉水及膩子灰。(曾嘉文攝)

點擊了解做法

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Simon指如果不想牆身發霉，建議可從建材物料著手，如選用防霉牆漆。他亦有以下示範:

材料: 漆剷、批灰匙、防霉水及膩子灰

步驟:

1) 漆剷剷走被霉菌侵蝕的牆身。

2) 然後噴上防霉水，目的是完全殺死殘留的霉菌。

3) 待防霉水乾透後，用批灰匙及膩子灰去批灰補牆。

注意事項:在噴上防霉水後，可再補上司拿(Sealer)，以確保新灰及舊底漆可互相填補及黏合。亦可補上油漆作美化之用。

資料來源:裝修佬

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧