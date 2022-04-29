【競委會】陳家殷獲續任競委會主席　任期兩年下月起生效

▲ 陳家殷獲續任競委會主席，任期兩年下月起生效。（資料圖片）

競爭事務委員會歡迎政府再度委任陳家殷為競委會主席，任期兩年，由2022年5月1日起生效。 競委會亦歡迎政府再度委任12名現任委員，以及委任房育輝、何淑瑛及信躍升為新委員，各委員的任期均為兩年，由2022年5月1日起生效。自2013年起出任競委會委員的許華傑，將於2022年4月30日任期屆滿後離任。

競委會主席陳家殷表示，競委會正逐步發展為成熟的執法機構，各方面的工作亦取得良好進展。很榮幸再度獲委任為競委會主席，並期待與所有委員及行政團隊緊密合作，繼續競委會維護市場競爭的使命，讓香港市民受惠。他又歡迎有3人新加入競委會，亦在此感謝首任委員許華傑在任期内對競委會的貢獻、支持及多年來的付出。

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記者：陳麗娜