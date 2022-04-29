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【交通補貼】5月1日起開支門檻降至200元　補貼上限增至500元

社會 16:55 2022/04/29

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(資料圖片)

運輸署今日（29日）表示，在5月1日至10月31日期間會暫時將公共交通費用補貼計劃的每月公共交通開支水平由400元放寬至200元，並將每月補貼上限由400元提高至500元。

鑑於第五波疫情對本地經濟的影響，政府在計劃下推出臨時特別措施，在5月1日至10月31日期間，為每月公共交通開支超出200元的市民提供三分之一的補貼，而每張八達通的補貼金額以每月500元為上限。亦提醒市民，每月16日起可領取上一個月的公共交通費用補貼，領取每月補貼的有效期為3個月。

領取補貼

在每月的16日起，市民可透過以下方式以八達通拍卡領取上一個月的公共交通費用補貼。有關補貼會自動儲入八達通。為方便市民有足夠時間領取補貼，領取每月補貼的限期為3個月。如市民未有在3個月限期內領取補貼，該補貼金額將無法取回。

  • 在每個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內設置的 補貼領取站
  • 7-Eleven、OK便利店和惠康(包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty) 的所有分店
  • 八達通手機應用程式，適用於Android - 具備近場通訊功能(NFC)，iOS - iPhone 7或之後型號，並已安裝 iOS 13或以上，或已連接八達通流動讀寫器
  • 八達通服務站

按此查詢設有「補貼領取站」的指定公共運輸交匯處資料。

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責任編輯：余思嵐

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