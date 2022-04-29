【靚太廚房】零失敗免焗黑芝麻杯子蒸蛋糕　只需三種材料煮出幼兒下午茶

▲ Bella媽經常於網上分享自家食譜。

外面製作的蛋糕未必適合小朋友食用，家長可以自製BB版的蛋糕，當作小朋友的下午茶。育有一位女兒的Bella在其「許許與小Bella」Facebook專頁分享了免焗零失敗黑芝麻杯子蒸蛋糕，大家可以一起嘗試！

Bella媽指這款BB版黑芝麻蛋糕容易做，黑芝麻亦含有高蛋白質又有營養，而且為無需焗爐或大費周章，只要用上蒸的方法，以及三種材料就可以！

材料（四小杯子的份量）：

低筋麵粉 23g 雞蛋 1隻 純黑芝麻粉 一湯匙

步驟：

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1.先把蛋黃及蛋白分離。

2.把蛋白用電動打蛋器打至企身，直至翻轉碗子蛋白都不會掉下的質感。

3. 之後慢慢拌入蛋黃混合。

4. 再分三次篩入麵粉，每次篩入後都順一方向輕力拌勻，直至無粒粒狀。

5. 再篩入黑芝麻粉，再用同樣方向拌勻，直至無粒粒狀。

6. 然後就可以把麵糊倒入模子，注入時高度3/4左右，以預留空間澎漲，同時要用手輕輕搖晃，讓麵糊稍微平整，如有小泡泡就把其篤穿，把它們裝在碟子上，蓋一層錫紙或耐熱保鮮紙，以防水蒸氣倒流。

7. 事前要預先煲滾清水，待水滾後，把碟子放入以中火蒸8分鐘。如果用的模子大或高身則要自行再預計時間。

8. 用牙籤插入蛋糕測試，如拔出沒麵糊則已熟。

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做法非常簡單，可以說是零失敗，不過BELLA媽提醒媽媽們要留意的是，食譜會用到雞蛋，如果小朋友對蛋白敏感就必須小心，事前要確保小朋友對蛋白沒有問題。

另外，BELLA媽亦提醒大家，在拌麵糊時要切記輕力、時間蒸過長蛋糕會變硬，要小心留意蒸蛋糕的時間、及如果「嫌淡口」可以加少許糖。

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責任編緝：蕭雅文