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【快速測試】屯門冠峰園、元朗栢慧豪園等屋苑污水陽性　當局派11萬快測包

社會 17:05 2022/04/29

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屯門冠峰園、元朗栢慧豪園等屋苑污水陽性，當局派11萬快測包。（政府新聞處）

​因應屯門、元朗及南區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（29日）表示，屯門民政事務處、元朗民政事務處和南區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約115,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑包括：

  • 屯門區：冠峰園、恒順園、恒豐園、康景花園、彩華花園、凱德花園、置樂花園、錦暉花園、龍成花園及青湖坊附近一帶住宅
  • 元朗區：栢慧豪園及栢慧豪廷
  • 南區：漁光邨、漁暉苑、龍欣苑及龍德苑

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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