【人事任命】查逸超下月起出任中大校董會主席　任期3年

▲ 查逸超獲委任為中大校董會主席。（中大圖片）

政府今日（29日）宣布，行政長官林鄭月娥以香港中文大學監督的身分，委任查逸超為新一任中大校董會主席，接替已任主席6年的梁乃鵬，任期由5月1日起生效，為期3年。查逸超表示，很榮幸在中大的歷史性重要時刻獲委任，熱切期待與大學所有成員一起慶祝中大60周年，攜手實現大學5年策略計劃中的目標。

查逸超由去年11月27日起出任中大校董，為福田集團控股有限公司資深顧問及港大牙醫學院榮譽臨床教授，曾任美國西北大學全職管理人員及大學教授，亦曾出任科技大學校董會副主席及理工大學校董會成員。查逸超亦擔任多個政府諮詢委員會及非牟利組織的董事會成員，包括獲邀成為特區政府創新與戰略發展顧問委員會成員。

中大校長段崇智歡迎有關任命，他表示查逸超在高等教育界有豐富領導經驗，在公共服務方面亦貢獻良多，熱切期待與他攜手推動中大的發展。即將卸任的中大校董會主席梁乃鵬自2015年起任中大校董，2016年獲委任為主席，其任期將於明日（30日）屆滿。段崇智感謝其貢獻，指他是一位傑出領袖，在任期間帶領大學達成多項重要發展計劃及度過種種挑戰，為中大未來發展奠下良好基礎。

教育局亦向梁乃鵬致謝，又說歡迎查逸超上任，深信中大必定能精益求精，再創佳績。

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責任編輯：黃悅晴