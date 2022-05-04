【長新冠】7種常見體質染疫後易關節痛　中醫建議内外調護減痛楚

▲ 7種常見體質染疫後易關節痛，中醫建議内外調護減痛楚。

在新冠後遺症中，其中一種常見病症為關節痛。患者會因體質不同而出現不同症狀，例如常有活動後痛楚增加、天陰落雨時發作；但亦有反之活動後及遇冷時痛楚減輕。註冊中醫師林家揚在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁發文，解釋關節痛病症：周身一個或多個關節疼痛；因氣血經脈受疫邪所損、久病令氣血運行不暢，經絡氣血阻滯下導致關節疼痛。林醫師提出可嘗試的調護方法，幫助緩解痛楚。

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關節痛分虛、實體質

林醫師將關節痛患者分成兩大類，再詳細列出6種體質，包括「實證」有5種：風、寒、濕、熱、瘀；證候為痛感明顯及強烈，如刺痛、腫脹；遇熱時加劇。

「虛證」則有2種：氣血兩虛、肝腎虧虛；證候為關節酸痛無力、勞累及遇冷後加劇。

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舒緩痛症方法

1. 生薑療法（適合非「熱型」疼痛）

可焗水、外敷、外洗或浸足

2. 外洗藥方

作用：疏經絡、行氣活血

注意：葯湯不可内服

3. 呼吸放鬆法

意識引導全身放鬆，有調和氣血、疏通經絡效果。

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忌食糯米

林醫師指出，糯米性質黏滯，會影響脾土及腎臟，脾胃功能弱者吃糯米會加重身體水濕及骨節疼痛。同時，經絡不通、氣血阻滯、濕困肢體時，吃糯米令氣血及濕氣凝聚更甚，不得通暢時則會加劇疼痛。而無痛人士進食糯米，可參考以下方式更好吸收：

建議食法：

磨粉煮稀粥，較易消化。

細嚼慢嚥，宜熱吃。

配合麥芽煲水，助消化。

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內容獲「註冊中醫師林家揚」授權轉載。

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責任編輯：張沛