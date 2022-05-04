  • 28°C
香港時間 : 2022504日 (週三) 13:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長新冠】7種常見體質染疫後易關節痛　中醫建議内外調護減痛楚

保健美顏 12:44 2022/05/04

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

7種常見體質染疫後易關節痛，中醫建議内外調護減痛楚。

在新冠後遺症中，其中一種常見病症為關節痛。患者會因體質不同而出現不同症狀，例如常有活動後痛楚增加、天陰落雨時發作；但亦有反之活動後及遇冷時痛楚減輕。註冊中醫師林家揚在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁發文，解釋關節痛病症：周身一個或多個關節疼痛；因氣血經脈受疫邪所損、久病令氣血運行不暢，經絡氣血阻滯下導致關節疼痛。林醫師提出可嘗試的調護方法，幫助緩解痛楚。

最新影片：

關節痛分虛、實體質

林醫師將關節痛患者分成兩大類，再詳細列出6種體質，包括「實證」有5種：風、寒、濕、熱、瘀；證候為痛感明顯及強烈，如刺痛、腫脹；遇熱時加劇。

「虛證」則有2種：氣血兩虛、肝腎虧虛；證候為關節酸痛無力、勞累及遇冷後加劇。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

舒緩痛症方法

1. 生薑療法（適合非「熱型」疼痛）

  • 可焗水、外敷、外洗或浸足

2. 外洗藥方

  • 作用：疏經絡、行氣活血
  • 注意：葯湯不可内服

3. 呼吸放鬆法

  • 意識引導全身放鬆，有調和氣血、疏通經絡效果。

 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

忌食糯米

林醫師指出，糯米性質黏滯，會影響脾土及腎臟，脾胃功能弱者吃糯米會加重身體水濕及骨節疼痛。同時，經絡不通、氣血阻滯、濕困肢體時，吃糯米令氣血及濕氣凝聚更甚，不得通暢時則會加劇疼痛。而無痛人士進食糯米，可參考以下方式更好吸收：

建議食法：

  • 磨粉煮稀粥，較易消化。
  • 細嚼慢嚥，宜熱吃。
  • 配合麥芽煲水，助消化。

 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

——————

內容獲「註冊中醫師林家揚」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」。

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

責任編輯：張沛

痛症 後遺症 兒童健康 養生 關節痛 中醫師 中醫 香港 Facebook

最高瀏覽

【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
12:28 2022/05/03
【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感
【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地
10:32 2022/05/03
【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地