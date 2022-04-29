【大學排名】THE大學影響力排名出爐　嶺大「優質教育」範疇排全球第三

▲ 於「優質教育（Quality education）」範疇，嶺南大學連續兩年排全球第3。（資料圖片）

英國泰晤士高等教育（簡稱THE）「大學影響力排名」結果昨日（28日）出爐，其中於「優質教育（Quality education）」範疇本港有4間大學參與排名，嶺南大學連續兩年排全球第3，中文大學列第10位。

第4年設立的「大學影響力排名」參照聯合國17項「可持續發展目標（SDGs）」來評估院校表現，排名考慮4大因素，即研究、管理、外展和教學，大學可遞交相關數據。其中於「優質教育（Quality education）」範疇，排名衡量大學對早期教育及終身學習的貢獻、相關教學研究等，排涉及1,180間來自106個國家或地區的大學。位於丹麥的奧爾堡大學（Aalborg University）連續第3年排榜首，第二名為沙地阿拉伯的King Abdulaziz University。

本港有4間大學參與排名，其中嶺大排第3位，首次參與排名的中大則列第10位，浸會大學排101至200位；恒生大學則排201至300位。總排名方面，中大排名最高，為101至200位；其次為嶺大，排200至300位。

嶺大校長鄭國漢排名結果表示歡迎，又感謝各大學成員的支持和貢獻，指出校方除了為學生提供優質教育，亦著重為提供優秀的研究環境，讓他們進行研究和知識轉移，以應對香港、國家及世界的社會問題，從而為其他聯合國訂定的可持續發展目標作出貢獻。

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記者：黃悅晴