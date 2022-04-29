【急性肝炎】兒童不明肝炎全球近200病例　英3歲女童半月急速惡化父捐肝續命

▲ 英國一名3歲女童患上不明肝炎，幸得父親捐肝續命。

英國自今年1月起，10歲或以下兒童出現成因不明急性肝炎個案上升的情況，丹麥、愛爾蘭、荷蘭、西班牙、美國等亦有相關病例。英國一名3歲女童今年3月患上不明肝炎，更於半個月內急速惡化，在死亡邊緣徘徊，幸得父親捐肝續命，現時情況穩定。

據英國《每日郵報》報道，3歲女童Lola-Rose Raine來自肯特郡，她上月突然嘔吐，父母最初以為只是腸胃問題。Lola的媽媽Jane McNeill是一名護士學生，她發現女兒眼睛變黃，這是屬肝炎症狀，於是帶她求醫。

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醫生告知可在數小時內死亡

醫院掃描顯示Lola的肝臟無法正常運作，她於3月17日被送往倫敦國王學院醫院的專科病房，診斷出患有肝炎。3月21日，醫生發現她的肝炎可能是由腺病毒引起，可以靠藥物得到治療。正當父母以為有救時，兩天後醫生說Lola病情惡化，將在48小時內轉入深切治療部。

隨著Lola的肝臟開始衰竭，醫生只能讓她進入誘導性昏迷狀態，因她的肝臟未能將有毒的氨輸送至腎臟後排出體外，令毒素進入大腦，以致大腦腫脹。醫生告知父母，除非Lola接受肝臟移植手術，否則她可能會在數小時內死亡。她的病情持續惡化，第二天被列入緊急肝移植名單。

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女兒生命在倒數獲父捐肝

Lola的27歲爸爸Alan Raine和媽媽Jane，都急於捐出自己的肝臟救女，可是活體捐肝程序要等待3天，Alan有感「我差點看著女兒死在面前」。最終只有Alan的肝臟適合移植給女兒，當時Lola的生命在倒數。

3月30日，Alan捐出部分肝臟來拯救垂死的女兒，手術持續了7個小時。手術後，Lola身上的黃疸已消退，血液指數在48小時內恢復正常。經過近1個月後，Lola已經完全康復，並於本周出院。但她的餘生都須服藥，以控制身體對新肝臟的排斥，她的腹部也留下跟爸爸一樣的大疤痕。

英國四分之三病例與腺病毒有關

歐洲疾病預防和控制中心宣布，全球已發現約190宗兒童不明肝炎病例，英國佔約114病例，當中四分之三病例與腺病毒有關。由於感染腺病毒後出現急性肝炎並不常見，英國公共衞生當局正調查其他可能成因，例如其他感染或環境因素。美國疾病控制及預防中心最近向臨床醫護人員發出健康公告，建議他們可為患上成因不明肝炎的兒童進行腺病毒測試。

衞生署指出，在本港腺病毒為常見於影響兒童的呼吸道病毒。腺病毒主要透過緊密肢體接觸、呼吸道飛沫和媒介物傳播，通常會引致呼吸道疾病，而視乎腺病毒類型，亦可引致其他疾病，包括腸胃炎、結膜炎、膀胱炎，及較少見的神經系統疾病。

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責任編輯︰王明芳