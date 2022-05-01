【週末好去處】香港挪亞方舟《森動》綠悠遊　門票買2送1玩盡農莊+市集+手作坊

▲ 香港挪亞方舟《森動》綠悠遊，最適合與親朋好友來個小清新旅程，重拾樂聚時光！(圖片由品牌提供)

香港挪亞方舟將於2022年5月至6月期間，帶來至Fresh旅程-《森動》綠悠遊，包羅多個綠色生趣的互動體驗，包括「全新有機農莊」參加奇趣導賞團、「森活市集」等，為環保出一分力！

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《森動》綠悠遊，將分別於2022年5月7日(星期六)至9日(星期一)；6月3日(星期五)至5日(星期日)；6月18日(星期六)至19日(星期日)舉行。互動體驗期間特設門票買2送1優惠，而每購買兩張門票可獲贈10張遊戲券，以參加部份活動。熱選森動體驗包括：

有機農莊奇趣導賞團

▲ 挪亞有機農莊。(圖片由品牌提供)

在專人帶領下漫遊全新「挪亞有機農莊」，並參加有趣生動的導賞團，以了解各式有機耕作的方法，及多種植物的形態特性。有機農莊會因應不同時令而廣植林林總總的植物，如香茅、迷迭香、薄荷及九層塔等香草類、洛神花及薰衣草等花類、黃豆、甘筍等蔬菜類。

森活市集

由香港基督少年軍協辦的市集，設有綠色生活攤位，如本地有機農作物、手工或天然食品、文創飾物等，免費入場。

意式小盆栽甜藝坊

▲ 意式小盆栽甜藝坊。(圖片由品牌提供)

即場變身甜品大師，用心巧製精緻美味的Tiramisu (提拉美蘇) 小盆栽，品味打卡美食。

所需遊戲券：6張

花漾手工皂

融合花漾作成份，製作專屬個人喜好的手作皂，品味慢活文青情懷。

所需遊戲券：6張

種籽心意站

讓點點種籽，埋藏於自行製作的再造紙漿裡，並拼合心意咭，更可栽種出茁壯成長之植物。

所需遊戲券：6張

空中奇遇索道

▲ 空中奇遇索道。(圖片由品牌提供)

體驗極速穿梭的自由快感，在翺翔半空之際，既可飽覽馬灣海峽的壯觀景致，亦可藉此鍛鍊膽量。

另須收費50港元現金；只適合7歲或以上及身高110厘米或以上之人士。參加者必須穿著運動褲及運動鞋； 每位參加者只可玩一次。

萌趣動物騎騎樂

▲ 萌趣動物騎騎樂。(圖片由品牌提供)

騎上Q版動物例如恐龍、河馬及獅子造型的電動車，猶如穿梭森林之間。

所需遊戲券：2張；

只適合小童參加； 身高110厘米或以下之小童須由家長/監護人陪同； 每輛車最多可載一位小童及其1位家長/監護人； 總乘載量不得超過250磅

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童趣飛馳樂

小朋友可腳踏不同自駕車，享受既刺激又安全的馳騁樂趣。

所需遊戲券：2張

兒童單車：適合7至11歲、身高110cm或以上懂穩定控制單車之小童； 腳踏式高卡車：適合5至11歲、身高100cm或以上之小童； 所有參加兒童單車的小童均須於活動時全程配戴安全頭盔，頭盔頭圍尺碼為52-56cm。

家庭單車樂悠遊

一邊與家人齊齊同坐家庭式單車，一邊樂也融融暢談心事，體會優哉游哉的珍貴親子時光。

所需遊戲券：4張

飛凡小機師訓練營

▲ 飛凡小機師訓練營。(圖片由品牌提供)

變身小小飛機師，踏上模擬駕駛艙，一嘗翱翔天際的滋味，更可學習航空知識。 另須收費100港元現金；

適合5至11歲之小童； 備有主題服飾可供穿著，尺碼選擇有限，以現場安排為準。

巨型火箭滑梯及繩網 (躍動天地)

喜歡刺激的小朋友可挑戰以船及火箭為主題的童趣健樂園，從超高滑梯及空中繩網中攀爬滑下，考驗體能、膽量及協調感。

適合5至12歲之小童，須由成人陪同及照顧下享用遊樂設施。

挪亞方舟《森動》綠悠遊

日子 2022年5月7日(星期六)至9日(星期一)

2022年6月3日(星期五)至5日(星期日)

2022年6月18日(星期六)至19日(星期日) 優惠 期間設有門票「買2送1」入場優惠，優惠適用於挪亞方舟正門票務處或官方網站購票時享用 其中1位入場人士須購買兩張成人正價門票，即可獲贈1張成人/特惠門票

成人門票正價為HK$198；特惠門票正價為HK$158 (適用於3歲至11歲小童、65歲或以上長者及由香港特區政府 - 勞工及福利局簽發的「殘疾人士登記證」持有者。)

3歲以下幼童免費入場 查詢/活動詳情 致電3411 8888/網站

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責任編緝：張懿慧