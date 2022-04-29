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【檢疫酒店】9間酒店5月初起轉為檢疫酒店　料額外提供約4千房間

社會 18:00 2022/04/29

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赤鱲角麗豪航天城酒店將轉為檢疫酒店。（資料圖片）

政府今日（29日）公布，將9間早前用作或預留作為社區隔離設施的酒店，轉作指定檢疫酒店之用，將於5月初相繼投入服務，並接受房間預訂，料額外提供約4,000間房間。

港府早前公布將由5月1日起，放寬入境防控措施，包括取消實施逾兩年的非港人入境禁令，其檢疫安排與香港居民看齊，即最少接受7天酒店檢疫。政府今指，預期整體來港旅客的數目會持續增加，評估社區隔離設施的使用情況後，決定將9間早前用作或預留為社區隔離設施的酒店，轉作指定檢疫酒店之用，名單如下：

  • 銅鑼灣利景酒店
  • 觀塘帝盛酒店
  • 九龍東如心酒店
  • 香港遨舍衛蘭軒
  • 麗豪航天城酒店
  • 富豪九龍酒店
  • 香港海景絲麗酒店
  • 香港荃灣絲麗酒店
  • 香港朗廷酒店

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責任編輯：黃悅晴

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