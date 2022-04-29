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【違防疫令】兩前國泰空少涉違防疫規定被控裁　裁判官拒接納認罪8月中審訊

社會 18:11 2022/04/29

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兩名被告劉諾宏(左)及黃昱龍今到東區裁判法院應訊。梁偉榮攝

兩名前國泰機艙服務員涉於去年12月抵港後違反防疫規定，在自我隔離時外出，兩人今（29日）原於東區裁判法院承認3項作為一個須依照醫學監察規定的人沒有依照衛生主任所指明的條件罪，惟不被裁判官接納，案件暫定於6月29日作審前覆核，8月15至16日審訊，兩人准以原有條件擔保候審。

馬來西亞籍男被告黃昱龍（45歲，無業），及中國籍男被告劉諾宏（44歲，無業）今午承認共3項作為一個須依照醫學監察規定的人沒有依照衛生主任所指明的條件罪。代表律師求情時指，兩人對事件感到抱歉，兩人當時真誠相信他們所作的行為是必須的。

裁判官即中斷代表律師求情指，署方指引列明若受醫學監察人士在必須的情況下可外出，而兩名被告當時真誠相信他們所作的行為是必須的，最終不接納兩人的認罪答辯，暫預留6月29日作審前覆核及8月15至16日審訊，兩人准以原有條件擔保候審。

首項控罪指，黃於或約於2021年12月24日，在香港沒有依照衛生主任在日期為2021年12月24日的醫學監察通知書中所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

其餘兩項控罪指，劉於或約於2021年12月25日及27日作為一個須遵照醫學監察規定的人，在香港沒有依照衛生主任在日期為2021年12月25日的醫學監察通知書中所指明的條件，即根據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。

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記者：梁錦麟

罪案 經濟 馬來西亞 機艙服務員 商場 小學

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