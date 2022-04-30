【疫苗通行證】今日實施疫苗通行證第二階段　堂食、入超市須打2針【一文看清常見問題】

▲ 「疫苗通行證」第二階段在4月30日實施。

「疫苗通行證」第二階段在4月30日（周六）實施，18歲或以上人士最少要打齊2針新冠疫苗，才可進入食肆以及超市、健身室和美容院‍等指明處所。12至17歲的青少年，以及12歲或以上已康復6個月的新冠康復者，如接種第1劑疫苗滿6月，亦要打齊2針才可進入這些處所。至於第3階段「疫苗通行證」5月31日開始，屆時12歲或以上人士(除康復者和打第2針未滿6個月人士)需要打3針才符合要求。TOPick緊貼疫情資訊，整理一系列疫苗通行證常見問題。

1. 「疫苗通行證」第二階段在何時生效？

第二階段：2022年4月30日至5月30日

第三階段：2022年5月31日或之後

2. 「疫苗通行證」第二階段有何接種要求？

3. 「疫苗通行證」適用於哪些處所？

食肆

娛樂場所：遊戲機中心、戲院、酒吧、夜總會、健身中心、美容院、浴室、卡拉OK等

政府場地：體育館、圖書館、博物館、泳池等

宗教處所

商場、超級市場、街市/市集、百貨公司（在獲授權人員要求時出示即可，毋須主動出示）

4. 新冠康復者能否豁免「疫苗通行證」？

康復人士可通過2019冠狀病毒病電子疫苗接種及檢測紀錄系統下載「康復紀錄二維碼」。「康復紀錄二維碼」在康復日期起計的180天（即六個月）內有效，期間康復人士可攜帶或出示「康復紀錄二維碼」替代疫苗接種紀錄進入「疫苗通行證」指明處所。

5. 如何出示「疫苗通行證」？

本地疫苗：以「安心出行」、「智方便」或「醫健通」流動應用程式顯示的本地疫苗接種紀錄二維碼；

本地疫苗：印有二維碼的紙本本地疫苗接種紀錄；或

非本地疫苗／混合本地及非本地疫苗：（i）有關當局發出的紙本或電子疫苗接種紀錄；（ii）入境人士申報非本地疫苗接種紀錄時從邊境港口衞生處獲得的疫苗接種紀錄二維碼；及（iii）在 18間指定郵政局完成申報非本地疫苗接種紀錄時獲得的疫苗接種紀錄二維碼。

6. 甚麼人能豁免「疫苗通行證」？

12歲以下小童

有醫生證明不符合接種條件人士可豁免。豁免證明書的預設有效期為90天，最長為180天，實際有效期由醫生根據臨床情況決定。

7. 「疫苗通行證」最多需要接種多少劑疫苗？

疫苗通行證要求12歲以上人士在5月31日或之前接種3劑疫苗。目前政府容許市民最多接種4劑疫苗。

此外，因應明起生效的「疫苗通行證」第二階段下，12至17歲青少年的接種要求與18歲或以上人士的有所不同，政府已於4月1日提升系統，在疫苗接種紀錄二維碼加入出生日期以作識別。

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12至17歲青少年疫苗接種二維碼加入出生日期

如12至17歲青少年在4月1日或之後獲取疫苗接種紀錄，該二維碼應已加入出生日期，他們無需重新下載疫苗接種紀錄；至於已接種一劑新冠疫苗的12至17歲青少年，若他們在4月30日或之後仍未滿接種期後6個月，便可由即日起經「智方便」或「醫健通」流動應用程式重新下載加入了出生日期的疫苗接種紀錄二維碼。

政府鼓勵市民盡量利用電子渠道更新紀錄，有關人士如有需要可攜同身分證明文件正本到任何一間社區疫苗接種中心重新列印附有二維碼的疫苗接種紀錄。在可以使用更新的二維碼前，12至17歲青少年進入主動查核「疫苗通行證」處所時，可同時向掌管人出示載有出生日期的證明文件。

▲ 今日起實施疫苗通行證第二階段。（資料圖片）

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記者：黃穎津