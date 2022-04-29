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【巴士迷福音】城巴引入全港首架雙層電動巴士　續航力超過200公里下月於港九2路線試行

社會 18:25 2022/04/29

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城巴購入全港首架雙層電動巴士。（曾耀輝攝）

城巴購入全港首架雙層電動巴士，於今日（29日）正式啟用。城巴母公司匯達交通今日舉辦啟動禮，該巴士約於下月在啟德及灣仔兩條路線試行，預計暑假可投入服務。城巴並宣布推出全新零排放轉型計劃「#MissionZero」，目標於2045年全面使用零排放巴士。

該款電動巴士由內地威馳騰（福建）汽車有限公司生產，去年已抵港，配備 450千瓦時電池，續航力超過200公里，但接載乘客較柴油巴士少，只得113名。匯達交通主席張堃指，為支持政府試行氫能巴士的政策，將於7月引進香港首輛氫燃料電池雙層巴士，與雙層電能巴士一同進行測試，協助政府制定全方位的零排放公共交通計劃，讓社會逐步邁向碳中和的願景。

點擊下圖即看更多電動巴士的細節：

    點擊圖片放大
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他續指，現時運輸業界佔香港碳排放量達18%，當中專營巴士佔約2%，公共交通營辦商在本港邁向碳中和轉型中將扮演重要角色，相信氫燃料電池技術及電池電能巴士均是適合本地營運環境的方案。

特首林鄭月娥指，很高興看到全港第一輛電動雙層巴士正式啓用，形容是是香港公共交通史上一個重要的里程碑，相信在不久將來，會有更多電動巴士在香港馬路上行走。

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記者：蘇文軒

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