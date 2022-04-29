【學校動態】提早暑充分整理教材 讓學生在疫情中繼續學習及增值

▲ 與本校蔡世鴻校長及副校們在鳳凰木前合照。

兩年多的疫情，為學校生活帶來新常態；三月份的暑假，令教育行政迎來新考驗。在這個假期，我除了像一般管理層忙於處理學校工作，管理及預備學校的抗疫物資及工作，還抽時間參與校外工作，服務社群。

校長一向重視社區服務，這段期間亦多次借出校舍，讓深水埗民政事務處進行「防疫服務包」包裝、社區疫苗注射及派發抗疫物資等抗疫活動。我亦積極參與，在學校統籌事前的準備工作，活動當日更到場協助，確保運作順暢。

本校課程在蔡校長帶領下一向具有質素，因此我在2019年已獲明報邀請編寫「STEM@港珠澳大橋」特刊，亦有幸為香港迪士尼樂園編寫STEM 教材。「迪士尼STEM體驗行」是一套以樂園為教學場景，讓高小學生邊學邊體驗的課程。推出後反應理想，我也再獲邀編寫另一套初小的STEAM課程。

這個假期讓我有充裕時間去整理新教材的內容，優化每個學習活動，參與導師培訓工作。過程中，我更與樂園的行政人員開會，了解他們如何協調及配合。我體會到一個成功的計劃，必須要有良好溝通，宏觀視野以及周詳部署。

最新影片推介：

我在2016年開始統籌聯校學生交流活動，更參與資優教育基金的「閃耀之星」計劃，負責這個全港性獎學金的面試、頒獎典禮及得獎生學習活動的行政工作。我曾安排學生到電台接受訪問，到訪時任政務司司長及財政司司長府邸，這些經歷都讓我眼界大開。我也在這個特別暑假為「閃耀之星」安排參與不同機構的不同活動，例如跳繩、急救課程，以及香港都會大學及香港科技大學網上STEAM 課程，讓他們在疫情中繼續學習及增值。

隨著學校復課，以及政府逐步放寬社交距離措施，早前未舉辦的頒發禮及活動都如箭在弦。我相信只要堅守對教育的使命感，定會完成各項工作，克服各種挑戰，為學生創造理想環境，讓他們能發揮潛能，盡展所長!

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9