【搗破法蘭克】陳漢娜剖白追夢也要吃飯　郭爾君為糊口曾兼職洗廁所

▲ 「文青女神」陳漢娜和郭爾君，同樣有著新世代的理想和熱血，

「試當真」的成功，告訴大家只有夠膽夠創意，任何平台都可以完成夢想。去年起成立的「拾陸比玖16:9」YouTube頻道，同樣以各種創新破格的短片，成為不容忽視的網絡新力量。「拾陸比玖」兩位「女青女神」陳漢娜和郭爾君，同樣有著新世代的理想和熱血，為著演戲的夢想，無論吃了多少苦頭，都是咬著牙關堅持下去。

由幾位新生代創作人組成的「拾陸比玖」，在過去一年，先後以深度的訪談內容、風格化的網劇及實驗性影像在網絡平台異軍突起，同時獲得一班年青演員力撐並長駐演出。

「拾陸比玖」在成立一周年又有新搞作，嘗試以眾籌方式開拍首部電影長片《搗破法蘭克》，首階段希望在Kickstarter上集資250萬港元便能夠開拍，有望成為香港首部以眾籌集資方式成功製作的電影。

▲ 兩位「文青女神」郭爾君（左）、陳漢娜（右）在大學年代已是好朋友。（攝影：湯致遠）

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身兼多職

一周年誌慶拍電影咁大件事，一直身體力撐「拾陸比玖」的演員陳漢娜（Hanna）和郭爾君（Alma）自然不能缺席。

被團隊封為「VIP級數演員」的陳漢娜，由跟古天樂合作《殺破狼‧貪狼》、演ViuTV劇《IT狗》至網絡短片。

她坦言播放的平台不是最重要，能跟一班有心的同路人工作才是重點：「拍『拾陸比玖』的《演員的自我修養》時，便知他們是以正規拍電影方式去製作，大家會去排戲、圍讀，有服裝、美指，像小規模的獨立製作，而網絡只是一個媒介，不會覺去不到戲院播，只能在手機上看便不開心，反而有時拍這種製作，演員能參予的空間卻更大。」

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演藝學院畢業的郭爾君，2017年起入行，從舞台劇至電視台主持，至成為「拾陸比玖」常駐演員兼核心成員，這一年來感受良多：「在外面有機會拍大製作時，可以見識怎樣吊威也，演員有人照顧，專心演出便可；但『拾陸比玖』因為資金很緊絀，當你看到導演一人要兼顧7個人的工作，你自然會想自己怎樣可以幫手分擔工作。」

Alma笑言這一年來，除當演員外，也試過協助做動畫、音效、混音、服裝、化粧等崗位，大家憑著滿腔熱血去成就一件作品出來。陳漢娜亦甚為認同：「拍電影本來便是一件好浪漫的事，很多時收的酬勞真的不多，但成品出來後的滿足感，就好像可以補償一切。」

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情緒勒索

激情可以慰藉心靈，但肚子餓起來，現實和理想的平衡，往往是演員們最大的考驗。

郭爾君肯定地說：「對，浪漫不能當飯食，但卻是必然，像養寵物，你給水和食物本足夠，但再加上愛心，牠就成了家人。魯迅講過當醫生不是只醫治人身體，還是醫好人心。我一直也在找尋跟電影的關係，以及自己在這世上的價值，希望能透過這個藝術為人們帶來幸福感。」

入行以來，郭爾君沒有經理人，也未有簽約任公司，因為伯樂還是未有機會遇上。

Alam坦言：「電影（工作）的確不能養活我，所以要找其他副業去養自己。其實要維生，不是想像中難，我做過好多演戲以外工作，如做動畫、節目主持，去過餐廳兼職做廚房工，甚至要洗廁所，而這也能讓我多了生活體驗，增加演戲的養份。」

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為了糊口，郭爾君可以日做幾份兼職，卻很介意別人用夢想來騎劫她的價值。「我剛剛畢業時，試過一個演出工作，拍3個月只收9千元人工，真的生活不到，所以才要出去打工，自此這個價錢成為我的底?！畢竟演員也是一個專業，要有基本的專嚴。」

郭爾君續指：「因為真的遇到某些導演會講，你想做藝術就預了人工低，要心甘命抵。但當我去幫你成就一件事，而自己對這件事未有很大共鳴，還要我用夢想這理由接受更低的人工，這便是情緒勒索，所以當演員就要為自己設立底線，否則這些情緒勒索只會愈來愈多。」

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尋同路人

對新生代演員的面對的辛酸，陳漢娜很有共鳴，惟痛苦的回憶就由它留在過去。「慶幸自己一直遇到好團隊的機會較多，可能拍的多數是新導演，彼此理念接近，當然也會遇過不好的團隊，但這樣會令我更珍惜好的夥伴。」

郭爾君形容演員大多都是很脆弱而敏感，如果工作上還要遇到無理的欺壓，痛苦感就更是加倍。「唯一令自己不要磨滅內心團火的方法，便是一直去拍有熱情的作品，找更多同路人去connect，將來有一日自己都可以開部戲，便知道有甚麼人可以成為夥伴。」

髮型：Cooney Lai（郭爾君）

場地:Mirror Tattoo Gallery

記者：區家歷