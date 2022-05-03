【恩愛夫妻】甄子丹向外父學做完美男人　汪詩詩談夫妻相處︰是戀人又是朋友

▲ 身為「宇宙最強」甄子丹妻子，汪詩詩努力連繫一家人，並坦言夫妻相處最重要坦承。

「宇宙最強」甄子丹工作繁忙，但與子女的感情依然深厚，他曾將維繫家庭的功勞歸於愛妻汪詩詩，教導子女體諒爸爸。汪詩詩在訪問中坦言與丈夫坦誠相待，兩夫妻既是朋友，又是戀人；能爭執，也能和解，「要永遠記住，大家都是為家庭好。」

甄子丹與汪詩詩育有18歲的女兒甄濟如（Jasmine）和14歲的兒子甄濟嘉（James），並與前妻育有27歲大仔甄文焯（Jeff），不時見到甄子丹與汪詩詩聯同3子女亮相，可見一家人感情相當好。

▲ 汪氏一家人感情深厚，兩位女婿甄子丹（後中）和蔡加讚（前右三）都能融入汪家。（受訪者提供相片）

子丹曾分享太太經常舉辦家庭活動連繫一家人，並勞心勞力教導子女，汪詩詩坦承絕不容易，要花時間去了解子女並保持耐心，按子女在不同階段的性格變化，調整其教導方式。

這是最難做到的，在生活上每個階段我仍在學習中；孩子已是青少年，他們現在需要另一種關注和照顧。

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教導子女首要尊重長輩

汪詩詩的教育重點是尊重，子女必須尊重父母及長輩，是沒有藉口的。但有別於舊時的嚴厲教法，她認為在時代轉變下，新一代父母應用愛去感化他們，不要對他們施加壓力。

我使用傳統與現代方式兼備，例如老一輩不會將『我愛你』說出來，但我們經常都會說，因我們是表達真實的感受，不必害羞。我們需要讓子女知道，當他們需要你時，你會一直陪伴在側，讓他們知道無論如何你都會很愛他們。

▲ 汪詩詩（左）與汪圓圓（右）兩姊妹已成為人母，家庭都是她們心目中的第一位。（受訪者提供相片）

年齡相差18歲沒有隔膜

汪詩詩與甄子丹的年齡相差18年，但夫妻間沒有隔膜，2003年結婚至今感情依然保鮮。詩詩認為兩夫妻必須彼此坦誠相待，理解大家的出發點都是為家人好。

我們既是朋友，又是戀人；能爭執，也能和解。要永遠記住，大家都是為了給家人最好的，而有時大家都需要休息一下。

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上月子丹為慶祝太太41歲生日，出動私人飛機帶一家人到杭州旅行，在飛機上，子丹準備了多份禮物包括公仔、鮮花、飾物和蛋糕等，充滿甜蜜的驚喜。詩詩感言自己十分幸運，生日願望是希望一家人健康快樂。

「宇宙最強」縱然工作繁忙，返回家中都會抽時間炮製美食慰勞妻兒，詩詩讚丈夫有自己的拿手菜，最叻烹製波士頓龍蝦、牛排、焗蠔、炒蘆筍和蘑菇；而詩詩的妹夫、「玩具大王」兒子蔡加讚都有烹飪天分，獲老婆汪圓圓讚煮得好食，烹調過程中亦很享受和仔細研究味道，當他得到子女讚賞，會很有滿足感。

▲ 汪詩詩經常對一家人說「我愛你」，她認為表達對家人的愛不應感到害羞。（受訪者提供相片）

最強女婿向外父學習

詩詩和圓圓最敬愛的亡父汪國強是一名烹飪高手，生前常為一家人炮製各國美食，身為女婿的甄子丹和蔡加讚都大飽口福。兩人與汪爸爸也非常投契，因汪爸爸年輕時熱愛打功夫、愛看李小龍的電影及大量經典港產片，與女婿們有很多共同話題。

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子丹和加讚對外父十分尊敬，加讚覺得外父真心對待每一個人和事，無論對朋友還是家人，都想看到對方過得好，又常帶給身邊人歡樂和正能量。子丹則形容外父是一位熱愛生命的現代紳士，絕對稱得上是「完美的男人」，去年父親節他曾在社交平台撰長文悼念外父。

我不知道有誰像他這樣了不起，他學識淵博，可以在晚餐講笑話讓你笑足數小時。即使他幾乎不認識你，他仍會真誠、慷慨待你。外父是紳士的最佳榜樣，他一生對家人無私奉獻，十分支持我和妻子，並時常協助我們湊大孩子。我們失去了他，現在我們仍每天想念他，我從他身上學到很多東西，會將他的智慧好好傳給下一代。

【汪氏一家專訪 上集】

【最強家庭】汪爸爸「十項全能」鑽研多國美食 汪詩詩汪圓圓謹記亡父教訓︰做一個好人

▲ 為紀念亡父汪國強，汪詩詩、汪圓圓聯同汪媽媽最近聯手合著一本食譜，輯錄了汪父汪母的拿手菜式。（受訪者提供相片）

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記者︰林綺玲