【公務員】公務員學院與北大合辦公共管理碩士課程　首屆課程料於今年9月開始

▲ 公務員學院與北大合辦公共管理碩士課程，首屆課程料於今年9月開始。（聶德權 Facebook）

公務員學院與北京大學共同為香港高級公務員開辦「公共管理碩士課程」，首屆課程預計於今年9月開始。

「公共管理碩士課程」每屆為期2年，主要涵蓋公共管理與領導技巧、國家與特區事務、全球事務與治理，以及社會調查與社會實踐4大部分。學員首年需在北京全時間學習，透過親身體會、實地考察，與內地學者、官員和專業同行交流，進一步掌握國家治理與發展經驗，以及全球局勢。每年有約15名具晉升潛質的高級公務員會獲部門提名參加。

公務員事務局局長聶德權表示，去年6月向國務院港澳辦副主任黃柳權提出，特區政府計劃邀請北大為高級公務員開辦「公共管理碩士項目」時，得到非常積極的回應，最終在港澳辦協助下，以不足一年時間落實課程，實在令人鼓舞，足見港澳辦對培訓香港公務員的大力支持。

黃柳權致辭時提及，當今世界正面臨百年未有之大變局，國家與香港發展的內外環境都發生了深刻的變化，面臨着新的歷史機遇和挑戰，面臨着新的歷史機遇和挑戰，需要加強學習和培訓，大力提升治理體系和治理能力。

他指出，這次簽署合作協議，是特區政府首次在內地高校為公務員團隊專設的公共管理碩士課程，培養具有中國情懷、全球視野、能肩負香港「一國兩制」事業使命的人才，別具意義。他相信香港公務員一定能夠不負時代、不負人民、不負國家，為香港開闢更加美好的未來。

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記者：黃穎津