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【選舉舞弊】歐頌賢選舉舞弊罪成下月13日判刑　涉聘用街頭藝人助選

社會 18:52 2022/04/29

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歐頌賢選舉舞弊罪成下月13日判刑，涉聘用街頭藝人助選。（資料圖片）

廉政公署早前落案起訴一名2019年區議會選舉落敗候選人，控告她在該選舉中作出舞弊行為，提供娛樂以誘使他人投票予她及賄選。被告今日（29日）在東區裁判法院被裁定罪名成立。

歐頌賢，45歲，工程師，被裁定2項罪名成立，即一項在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第12（1）（a）條；以及一項在選舉中作出賄賂選民的舞弊行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第11（1）（a）條。裁判官梁嘉琪將案件押後至5月13日判刑，以待索取被告的背景及社會服務令報告。被告暫時還押懲教署看管。

案情透露，上述選舉於2019年11月24日舉行，提名期為同年10月4日至17日。被告在提名期首天便遞交提名表格參選中西區大學選區。兩名街頭藝人應被告邀請，於2019年10月10日在該選區內一個港鐵站出口附近，進行了1小時歌唱表演。被告於6日後，即2019年10月16日，在同一地點舉辦了一小時免費書法班。在歌唱表演及書法班進行期間，該地點均展示了一幅載有被告名字及肖像的直幡。被告有出席該兩場活動，其助選人員並在場向途人派發傳單。

案情又透露，被告於2019年10月14日至23日期間，在其社交平台專頁發布4則有關該歌唱表演及書法班的貼文，當中載有兩段相關錄影片段。廉署調查發現，被告有向選舉事務處提交有關傳單及貼文作為其選舉廣告。被告向有關街頭藝人及書法家分別支付1,200元及800元作為報酬後，在選舉申報書中申報有關費用為選舉開支。

廉署早前接獲投訴，指稱有人涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》而展開調查。選舉事務處在廉署調查案件期間提供全面協助。

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記者：黃穎津

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