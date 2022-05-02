【食腦喪B】馬貫東澄清專識富家女傳聞　自認為人沉悶非浪漫情人　

▲ 馬貫東對感情好保守！

TVB正在播的劇集《食腦喪Ｂ》內，馬貫東飾演日本祕密組織殺手，也是他首次「處男下海」拍動作戲。馬貫東接受TOPick專訪直言，對拍攝打戲「又愛又恨」，因為既覺過癮，但過程亦十分辛苦，絕不容易，惟他喜歡向難度挑戰，望將來可打得出色，成為「能文能武」的演員。

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難忘拍攝打戲 戴隱形眼鏡有難度

馬貫東指拍《食腦喪Ｂ》最辛苦是演動作戲，因他入行以來從未試過，故感到十分陌生，需要好好學習：「第一次拍打戲，去到現場時有很多動作都感到很陌生，要慢慢消化怎樣做。不過拍完後發現自己都很喜歡拍打戲，原來完成了個動作是很有滿足感，所以我自己都不斷練習，希望令身手變得更好。」

除拍攝打戲外，劇中變成喪屍的他需戴隱形眼鏡，但原來對馬貫東而言亦甚有難度，更自爆首次戴了兩個小時都戴不到：「我隻眼很小，對隱形眼鏡還大過我雙眼，所以我最初戴了兩小時都戴不到，最後要兩個化妝師擘大我隻眼再放入去。」

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不懂與異性溝通

劇中他與林凱恩有感情線，惟最初對方只視他為員工和哥哥的關係慘「食檸檬」。原來現實中馬貫東亦有同樣經歷，更令他有陰影，在感情路上變得被動。

他直認在愛情上是保守型，不懂得如何與異性溝通：「小時候都喜歡進攻，但由於吃得太多『檸檬』，變得怕酸便沒有勇氣再嘗試，愈大愈保守，除非自己是勝券在握才會主動出擊加上我很怕與異性溝通，不懂如何溝通是好。」

視女友為結婚對象

如此保守被動，談到她如何結交現時圈外女友Christy，馬貫東指是透過朋友聚會認識，亦是自己主動約會對方，很自然走在一起。

不過馬貫東自認為人沉悶，拍拖生活平淡，更不喜歡製造驚喜：「我做過最驚喜的事都是送花，因為我很不喜歡驚喜的人，很怕突如其來的事，我會很難接受，所以拍拖初期已對女友說不要任何驚喜。」

▲ （曾嘉文 攝）

不過有不少的女士都喜歡有儀式感，馬貫東表示亦收過另一半投訴，聽得對方最多的一句說話是「你很悶，沒有驚喜」，故他現時慢慢在學習中，皆因要成為一個浪漫男人並不容易。

與圈外女友Christy拍拖兩年多，他形容與對方是一凹一凸的人，大家認為心靈的溝通重要過激情，同樣追求細水長流的愛情。他說：「她很喜歡戶外活動的人，我就喜歡宅在家，雖然大家沒有太多共同興趣，但就是這樣大家可以找到個平衡，亦是我認為最夾的地方，相處得很舒服。」

雖然拍拖時間不長，但二人早已視對方為人生伴侶，馬貫東直認大家有共識，望事業基礎穩定才展開人生另一階段。而他望可早日置業，才會計劃下一步：「我想有個物業先，這樣對大家都比較安全，現時樓價稍為微落，距離目標又近了一些。」

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▲ （曾嘉文 攝）

澄清專識富家女傳聞

至於早前一直有傳指馬貫東拍拖專追富家女，甚至傳每次拍戲開工，女方開車接送，一起去旅行都是女方出錢，坐商務艙，住貴酒店，旅行花費都是女方全包。

對於總總傳聞，他澄清說：「當時傳聞指我坐商務艙由女方付錢，其實那時我是買1折機票，根本不需要對方支付。及後，又指女方車出車入，但她當時還未有車牌，又如何接載我。」

由於當時傳聞太盛，馬貫東寧願清者自清：「認識我就會知道我是甚麼人，所以當時沒作解釋，因為知道不明白我便始終不會相信，即使我說甚麼都沒用。而且向來對外界的批評不太理會，喜歡保持心態平靜，不讓外界的事牽動自己太多的情緒。」

▲ 《那些我愛過的人》

恨奪飛躍獎項

在娛樂圈打滾需實力和運氣兼備，更要經歷無數的考驗，入行15年的馬貫東在外界眼中一直浮浮沉沉，演藝之路並不穩定。

雖然他曾在劇集《鐵馬戰車》、《愛·回家之開心速遞》中表現出色而為人認識，更在《那些我愛過的人》首次擔任男主角之一演患有亞氏保加症患者的「古希晨」，大獲好評，人氣急升，惟一線之路暫未奠定。

對此，他表現淡然，並認為角色的滿足感大於擔正做男主角：「從來不會有當過男一就不想當男三或配角的想法，反而有個角色令我演得很有滿足感，觀眾又喜歡我的角色，這樣大於一切，而且我想未來兩三年試多些不同角色，找到自己一個方向演甚麼角色會做得較出色。」

至於在獎項方面，他直認望今年能奪得「飛躍進步男藝員」的獎項，更自嘲為「老飛」：「這個獎項我被提名過數次，都很希望可以有機會奪得，感受到奪獎的那份喜悅。」

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性格被動忠於自己

從整個訪問中可見他性格內向，如此被動在娛樂圈發展甚為蝕底，惟馬貫東忠於自己，不想為此改變，更認為只要默默耕耘，努力終會被人看到。

他說：「我性格被動這個原因都可能會較其他人發展慢些，我又不會敲監製門介紹自己，所以我試過做了6、7年仍有化妝師問我是否新訓練班的演員，更有監製真的以為我是剛剛入行。」

但他並沒有為此不快，更認為努力做好自己本份就足夠，並相信終會有些角色能讓大家看到自己的實力：「我覺得實力較重要，因為要奪得一個角色不難，但要做到人滿意便很難。」

記者：陳曉柔