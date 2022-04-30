【街頭拖屍】30歲女子疑遭謀殺棄屍　消息：再多3人涉嫌非法處理屍體

▲ 元朗田廈路發生謀殺案，有男子涉嫌殺害女友後棄屍街頭。

元朗田廈路周五（29日）發生謀殺案，有男子涉嫌殺害女友後棄屍街頭，當場被捕。警方今日凌晨（30日）公布，正調查4月29日上午在天水圍發生的一宗謀殺案，案中一名30歲女子死亡。消息指，警方初步調查後，再拘捕多兩男一女，涉嫌非法處理屍體。

警方指昨日上午約6時接獲報案指一名男子在田廈路70號對開拖行一具人形物體。人員趕赴現場，發現該名25歲男子及其30歲女友。該名女子頭部受傷，身體亦有多處瘀傷，現場被證實死亡。

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初步調查顯示，死者懷疑曾於田廈路一單位被襲擊。案件列作謀殺。該名男子懷疑與案有關被捕，他現正被扣留調查。

警方稍後將為死者安排驗屍，以確定其死因，元朗警區重案組正調查案件。

事發在田廈路油站附近，4月29日早上6時接報，指有途人發現一名男子以板車拖著一名女子，該女子全身被紙皮包住，頭部包住保鮮紙、手腳被尼龍繩綁住。警員到場證實女子已經死亡，即場拘捕涉案廿多歲男子。現場消息指兩人是男女朋友。死者遺體約下午1時30分抬離田廈路。街頭拖詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋