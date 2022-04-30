  • 25°C
香港時間 : 2022430日 (週六) 13:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【街頭拖屍】30歲女子疑遭謀殺棄屍　消息：再多3人涉嫌非法處理屍體

社會 12:33 2022/04/30

分享：

分享：

熱門 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

元朗田廈路發生謀殺案，有男子涉嫌殺害女友後棄屍街頭。

元朗田廈路周五（29日）發生謀殺案，有男子涉嫌殺害女友後棄屍街頭，當場被捕。警方今日凌晨（30日）公布，正調查4月29日上午在天水圍發生的一宗謀殺案，案中一名30歲女子死亡。消息指，警方初步調查後，再拘捕多兩男一女，涉嫌非法處理屍體。

警方指昨日上午約6時接獲報案指一名男子在田廈路70號對開拖行一具人形物體。人員趕赴現場，發現該名25歲男子及其30歲女友。該名女子頭部受傷，身體亦有多處瘀傷，現場被證實死亡。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

初步調查顯示，死者懷疑曾於田廈路一單位被襲擊。案件列作謀殺。該名男子懷疑與案有關被捕，他現正被扣留調查。

警方稍後將為死者安排驗屍，以確定其死因，元朗警區重案組正調查案件。

事發在田廈路油站附近，4月29日早上6時接報，指有途人發現一名男子以板車拖著一名女子，該女子全身被紙皮包住，頭部包住保鮮紙、手腳被尼龍繩綁住。警員到場證實女子已經死亡，即場拘捕涉案廿多歲男子。現場消息指兩人是男女朋友。死者遺體約下午1時30分抬離田廈路。街頭拖詳情即看：【下一頁】

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋

 

相關文章

【街頭拖屍】元朗男子涉殺女友街頭拖屍被捕　遺體下午抬離田廈路
13:45 2022/04/29
【街頭拖屍】元朗男子涉殺女友街頭拖屍被捕　遺體下午抬離田廈路
【街頭拖屍過程】 閉路電視見25歲疑兇拖拉物件　消息指死者21歲
10:48 2022/04/29
【街頭拖屍過程】 閉路電視見25歲疑兇拖拉物件　消息指死者21歲
【街頭拖屍】荃灣屠房工作結識胖女友　前業主形容疑兇為乖仔曾被女子騙感情
13:30 2022/04/29
【街頭拖屍】荃灣屠房工作結識胖女友　前業主形容疑兇為乖仔曾被女子騙感情

你可能感興趣

【街頭拖屍】元朗男子涉殺女友街頭拖屍被捕　遺體下午抬離田廈路
13:45 2022/04/29
【街頭拖屍】元朗男子涉殺女友街頭拖屍被捕　遺體下午抬離田廈路
【街頭拖屍過程】 閉路電視見25歲疑兇拖拉物件　消息指死者21歲
10:48 2022/04/29
【街頭拖屍過程】 閉路電視見25歲疑兇拖拉物件　消息指死者21歲
【街頭拖屍】荃灣屠房工作結識胖女友　前業主形容疑兇為乖仔曾被女子騙感情
13:30 2022/04/29
【街頭拖屍】荃灣屠房工作結識胖女友　前業主形容疑兇為乖仔曾被女子騙感情
罪案 網絡熱話 謀殺 天水圍 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街頭拖屍】荃灣屠房工作結識胖女友　前業主形容疑兇為乖仔曾被女子騙感情
13:30 2022/04/29
【街頭拖屍】荃灣屠房工作結識胖女友　前業主形容疑兇為乖仔曾被女子騙感情
【相愛28年】經歷三段婚姻　曾江遇見焦姣才懂得真正愛情：相處之道互相包容
12:56 2022/04/28
【相愛28年】經歷三段婚姻　曾江遇見焦姣才懂得真正愛情：相處之道互相包容
【街頭拖屍過程】 閉路電視見25歲疑兇拖拉物件　消息指死者21歲
10:48 2022/04/29
【街頭拖屍過程】 閉路電視見25歲疑兇拖拉物件　消息指死者21歲