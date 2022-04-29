【Disney+電影】《濁水漂流》獲金像獎11項提名　兩大金馬影帝吳鎮宇謝君豪鬥演技

▲ 《濁水漂流》

今屆香港電影金像獎獲11項提名包括最佳電影、最佳主角（吳鎮宇）的港產片濁水漂流，在明天（4月30日）晚上9時半於Disney+獨家串流平台上線。

整理《濁水漂流》的4大重點如下：

1.通州街事件改編

於大學修讀新聞系的《濁水漂流》導演兼編劇李駿碩，追蹤並探討街友露宿時要面對的問題，再轉化成作品《濁水漂流》，將貼近社會的一面於大銀幕展現。

由李駿碩親自執筆寫成的《濁水漂流》，以2012年2月於深水埗通州街天橋附近發生的驅趕露宿者真實事件為題材。

當日警方聯同民政署及食環署於沒事前通知下突擊清場，逾40名露宿者的家當全數視為廢物棄掉。其後露宿者於社工組織協助下向政府提告，政府最初向每位露宿者賠償港幤2000元為庭外和解條件，但拒絕致歉。

《濁水漂流》以圍繞訴訟時期的1年間，露宿者的群居生活為故事主軸，展現露宿者被社會邊緣化，並因城市再發展而長期遭到掃蕩清場的情況。

2.雙影帝坐鎮

兩位金馬影帝吳鎮宇及謝君豪於電影中飾演露宿者，當中兼任出品人之一的吳鎮宇所飾演的「輝哥」，是代表露宿者們與政府打官司的代表，亦是電影靈魂人物。

「輝哥」將已逝世兒子的感情投射到年青街友「木仔」（柯煒林飾）的橋段亦感動人心。

另一影帝級演員謝君豪飾演來自越南的街友「老爺」，與失聯多年的兒子於網絡上再遇的情節，也是整套作品最令人動容的場面之一。

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3.揭示社會問題

除吳鎮宇、謝君豪的出色演繹外，其他參演的演員亦不可忽視，包括久休復出、曾奪得金馬獎最佳女主角的李麗珍。

她於戲中飾演露宿者「陳妹」，從以往舞小姐的工作，轉變到現時於餐廳洗碗維生，並照顧不良於行的「蘭姑」（寶佩如飾）。二人最後獲安排入住公屋，成為故事裡眾露宿者的「最好結局」。

連同曾入圍金像獎及金馬獎最佳男主角提名的朱栢康，一同演出香港露宿者的各種不同情況、側面反映社會不同問題，值得關心香港的觀眾細心欣賞。

4.新生代演員發放光芒

香港新生代演員柯煒林，橫跨MV、電視劇及電影，於《濁水漂流》內所飾演的「木仔」，是患有失語症的離家青年。

柯煒林的演出成功為整個故事找到平衡點，亦與吳鎮宇演出一段備受觀眾讚賞的非一般父子情。柯煒林演出被受肯定，一舉入圍第40屆香港電影金像獎最佳新演員、最佳男配角，以及第52屆金馬獎最佳男配角提名。

另一位新生代演員蔡思韵，飾演協助一眾露宿者的社工「何姑娘」。