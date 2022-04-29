  • 28°C
香港時間 : 2022429日 (週五) 22:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【提早通車】據悉東鐵綫過海段將會提早5月15日通車　田北辰：有待政府批准通車

社會 19:33 2022/04/29

分享：

分享：

熱門 特首選舉 曾江 MakerVille 超市大搜查 金宵大廈2 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

據悉港鐵東鐵綫過海段將提早於5月15日通車。（港鐵圖片）

據消息人士指，東鐵綫過海段將會提早5月15日通車，屆時東鐵綫列車將可經會展站駛至金鐘站。

實政圓桌立法會議員田北辰指，據其了解，港鐵已經完成有關工程和試車程序，惟政府仍未「拍板」批准通車，所以事件仍存變數。

民建聯立法會議員陣恒鑌則指，通車以後東鐵綫料客量大增，關注會否超負荷，亦希望港鐵趁機會整頓票價，解決短貴長平的情況。

港鐵回覆指，東鐵綫過海段的測試工作在過去3個多月一直進展順利，而相關的法定檢測亦正按步就班地進行，當有關程序完成，並確定通車日期後，會適時向外公布。

據港鐵早前宣布，預計過海段將於6月至7月通車。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【食品供應】政府研伙港鐵運貨來港　料本周內試運
20:47 2022/02/27
【食品供應】政府研伙港鐵運貨來港　料本周內試運
【港鐵事故】迪士尼綫架空電纜臨時復修工作已完成　暫停行駛近12小時後恢復服務
21:33 2022/04/05
【港鐵事故】迪士尼綫架空電纜臨時復修工作已完成　暫停行駛近12小時後恢復服務
【鐵路停運】城際直通車據報或永久停運　或有助東鐵綫加密班次
12:58 2022/04/28
【鐵路停運】城際直通車據報或永久停運　或有助東鐵綫加密班次

你可能感興趣

【食品供應】政府研伙港鐵運貨來港　料本周內試運
20:47 2022/02/27
【食品供應】政府研伙港鐵運貨來港　料本周內試運
【港鐵事故】迪士尼綫架空電纜臨時復修工作已完成　暫停行駛近12小時後恢復服務
21:33 2022/04/05
【港鐵事故】迪士尼綫架空電纜臨時復修工作已完成　暫停行駛近12小時後恢復服務
【鐵路停運】城際直通車據報或永久停運　或有助東鐵綫加密班次
12:58 2022/04/28
【鐵路停運】城際直通車據報或永久停運　或有助東鐵綫加密班次
鐵路系統 金鐘 民建聯 港鐵 立法會 港鐵 田北辰

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街頭拖屍】荃灣屠房工作結識胖女友　前業主形容疑兇為乖仔曾被女子騙感情
今日 13:30
【街頭拖屍】荃灣屠房工作結識胖女友　前業主形容疑兇為乖仔曾被女子騙感情
【相愛28年】經歷三段婚姻　曾江遇見焦姣才懂得真正愛情：相處之道互相包容
12:56 2022/04/28
【相愛28年】經歷三段婚姻　曾江遇見焦姣才懂得真正愛情：相處之道互相包容
【街頭拖屍】元朗男子涉殺女友街頭拖屍被捕　遺體下午抬離田廈路
今日 13:45
【街頭拖屍】元朗男子涉殺女友街頭拖屍被捕　遺體下午抬離田廈路