【提早通車】據悉東鐵綫過海段將會提早5月15日通車　田北辰：有待政府批准通車

▲ 據悉港鐵東鐵綫過海段將提早於5月15日通車。（港鐵圖片）

據消息人士指，東鐵綫過海段將會提早5月15日通車，屆時東鐵綫列車將可經會展站駛至金鐘站。

實政圓桌立法會議員田北辰指，據其了解，港鐵已經完成有關工程和試車程序，惟政府仍未「拍板」批准通車，所以事件仍存變數。

民建聯立法會議員陣恒鑌則指，通車以後東鐵綫料客量大增，關注會否超負荷，亦希望港鐵趁機會整頓票價，解決短貴長平的情況。

港鐵回覆指，東鐵綫過海段的測試工作在過去3個多月一直進展順利，而相關的法定檢測亦正按步就班地進行，當有關程序完成，並確定通車日期後，會適時向外公布。

據港鐵早前宣布，預計過海段將於6月至7月通車。

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記者：陳梓蔚