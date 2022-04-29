【兩地交流】培僑中學與惠來濱海學校締結成姊妹學校　楊潤雄指將辦更多疫情間交流經驗分享會

▲ 香港培僑中學今與惠來濱海學校進行締結成姊妹學校。（學校提供）

香港培僑中學今日（29日）與惠來濱海學校進行締結姊妹學校的簽約儀式，教育局局長楊潤雄說，兩地學校可在疫情下透過線上活動等繼續交流，局方今年會再舉行疫情期間姊妹學校交流的成功經驗分享會。

簽約儀式由中聯辦教科部部長蔣建湘及楊潤雄先生主禮，由培僑中學校長伍煥傑及惠來濱海學校校董會主席黃少賢簽署協議書。楊潤雄指出，「姊妹學校計劃」由2004年推行至今，已經有超過770所香港學校與內地學校締結成2000多對姊妹學校，其中以粵港姊妹學校最多，約有1000多對，而兩地學校透過互訪及多元化的交流活動，可以加強了解和合作，能優勢互補、教學相長，更能建立深厚情誼。

楊潤雄又說，為推廣疫情期間姊妹學校交流的成功經驗，局方已先後舉辦4次分享會，邀請學校分享心得；由於學界反應熱烈，本學年將會繼續舉行相關分享會，讓更多學校參與。

楊潤雄又引述唐詩《送韋城李少府》中的一句「相知無遠近，萬里尚為鄰」，意指「知己摯友不分遠近，即使相隔萬里，仍然如同鄰居一樣」，相信疫情雖隔離了人，但不能疏遠大家的心，疫情過去後重聚，屆時交流將會更廣、更深。

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責任編輯：黃悅晴