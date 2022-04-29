【防疫措施】客機機組人員酒店檢疫縮短至3天　貨機機組人員無須隔離

▲ 客機機組人員酒店檢疫縮短至3天，貨機機組人員無須隔離。（資料圖片）

因應疫情的最新發展，政府由5月1日起，政府會相應調整機組人員的檢測及檢疫安排，包括客機機組人員酒店檢疫縮短至3天、貨機機組人員海外返港免檢疫等。

在港短暫逗留而不會進入本地社區的機組人員須接受嚴謹的閉環式安排，他們須在登機來港前取得快速抗原測試的陰性結果、抵港後於香港國際機場內須使用專屬通道，並只能乘坐點對點交通工具往來香港國際機場及指定機場酒店。有關的機場酒店只供閉環式安排下的機組人員入住。這些機組人員亦須要在機場酒店房間內進行自我隔離，直至乘坐點對點交通工具及經香港國際機場專屬通道離開香港為止。

政府亦會調整適用於駐港機組人員的檢測及隔離安排，以紓緩本地航空公司面對的人手限制，提升它們營運更多往來本港的航班的能力。考慮到駐港客機機組人員在逗留外站期間須遵守嚴謹的閉環式安排，他們回港後須於指定檢疫酒店自我隔離，直至取得抵港後第3天進行的聚合酶連鎖反應核酸檢測的陰性結果。

至於駐港貨機機組人員，他們除了在逗留外站期間須遵守閉環式安排，在執行飛行職務期間亦不會接觸旅客，因此，他們回港後無須自我隔離。然而，他們抵港後須在香港國際機場進行「檢測待行」，取得核酸檢測的陰性結果方可離開機場。與此同時，所有駐港的機組人員均須接受醫學監測，直至他們抵港後的第14天，期間須接受多次的核酸檢測。他們亦須每日進行快速抗原測試、避免於公共場所進行任何脫掉口罩的活動、避免前往人多的地方和大型聚會，以及記錄個人行蹤，直至他們抵港後的第7天。若有違規情況，相關機組人員的指定身分將被取消。

有關調整將會為本港的航空、貿易和物流業界，特別是往來本港與世界各地的航空貨運服務，提供所需的運作空間。政府呼籲航空業界同心協力，在繼續外防病毒輸入的同時，保持香港作為國際航空樞紐的地位。政府已要求航空公司實施有效的機制，以確保其機組人員完全遵從醫學監測期間的相關要求。航空公司需要承擔責任，負責監察其機組人員的行蹤紀錄並進行定期的查核。若航空公司未有盡職監察其機組人員的合規情況，其機組人員的指定身分將會被取消。

此外，由5月1日起，所有由本地航空公司營運的往來本港的航班，均須由已完成接種3劑疫苗的機組人員負責營運。

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記者：黃穎津