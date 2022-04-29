【強制檢測】再多40幢大廈納強檢　涉紅磡海逸豪園、馬鞍山銀湖天峰等

▲ 政府以強檢及污水監測發現社區隱性患者。（譚以諾攝）

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日（28日）就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。

指明地方如下:

葵涌葵聯邨聯逸樓

葵涌祖堯邨啟敬樓

荃灣愉景新城6座

銅鑼灣勵德邨德全樓

紅磡海逸豪園5座

九龍城科發道3號德光閣

油塘油美苑淮美閣

葵涌葵俊苑葵裕閣

粉嶺皇后山邨皇滙樓

香港仔嘉和大廈B座

葵涌葵芳閣2座

葵涌新葵芳花園B座

葵涌葵星中心A座

荃灣梨木樹邨桃樹樓

荃灣梨木樹邨楊樹樓

葵涌新葵興花園B座

將軍澳明德邨明覺樓

將軍澳煜明苑煒明閣

馬鞍山銀湖‧天峰7座

荃灣兆和街4號周氏大廈

粉嶺花都廣場2座

沙田水泉澳邨山泉樓

沙田豐和邨和安樓

沙田新城市廣場紅棉閣

沙田沙田第一城31座

屯門華都花園1座

屯門兆麟苑輝麟閣

屯門置樂花園樂恒苑

天水圍嘉湖山莊麗湖居10座

天水圍嘉湖山莊景湖居4座

天水圍俊宏軒5座

元朗怡豐花園B座

東涌滿東邨滿順樓

鑽石山星河明居E座

石硤尾石硤尾邨美益樓

慈雲山慈愛苑愛裕閣

秀茂坪秀茂坪邨秀和樓

藍田平田邨平美樓

將軍澳健明邨健華樓

油塘油麗邨雅麗樓

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。



三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

詳細的指定檢測時間，可網頁連結瀏覽

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責任編輯: 鄧凱文